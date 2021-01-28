Трансформація шкіл: столична влада запевнила, що місць вистачить усім

Столична влада розпочала роз’яснювальну роботу про реформу шкільної освіти

Столиця першою долучається до впровадження нового освітнього законодавства. Трансформація мережі закладів загальної середньої освіти – неминучий процес на шляху реалізації законодавства. Про це заявив виконуючий обов’язки першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський.

«Київ завжди був і залишається лідером освітніх реформ. Тому ми перші починаємо роз’яснювальну роботу про зміни, які чекають на мешканців столиці після впровадження певних статей нового Закону України «Про повну загальну середню освіту», – розповів він.

Мондриївський пояснив, що відповідно до нового законодавства, трансформації зазнають школи-дитячі садочки, навчально-виховні комплекси, вечірні (змінні) школи, середні школи І-ІІІ рівнів, спеціалізовані школи з поглибленим вивченням окремих предметів, спеціальні-школи-інтернати та санаторні школи. Саме таких назв більше не буде в освітньому середовищі. Окрім того, мережа закладів загальної середньої освіти має переформатуватися з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також до культурно-освітніх та інших потреб киян.

«Учні повинні мати доступ до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному освітньому середовищі. Ми маємо забезпечити кожного маленького киянина місцем за шкільною партою. Так, наприклад, у Дарницькому районі завдяки надбудові четвертого поверху у гімназії № 315 вдалося значно збільшити потужність закладу. За таким типовим проєктом у Києві можна реконструювати ще як мінімум 40 шкіл. Тож хочу одразу розвіяти міф та запевнити, що після трансформації місць у навчальних закладах вистачить усім!» – наголосив Мондриївський.

За його словами, програма трансформації має покращити якість та ресурсне забезпечення освіти та підготувати заклади освіти до впровадження профільної школи з 2027 року. Тому, починаючи зі столиці, Україна й далі продовжить рухатись до впровадження такої системи освіти, яка вже давно працює в багатьох країнах світу.

Нагадаємо, шкільну реформу запроваджують після ухвалення закону про повну загальну середню освіту. Відповідно має пройти процес розділення шкіл на три групи: початкові (1-4 класи), гімназії (5-9 класи) та ліцеї (10-12 класи). Одним із аргументів на користь цього є те, що ліцеї відрізнятимуться хорошою матеріальною базою (лабораторії, технічне забезпечення), вчителями, які можуть предмет викладати поглиблено, та учнями, які хочуть вчитися.

Днями деякі ЗМІ поширили інформацію, що з 2021 року в деяких школах припиняється набір до 10-11 класів, зокрема, у Київській області.

Крім того, за інформацією ЗМІ, у Києві майбутнім гімназіям вже з цього року буде заборонено здійснювати набір учнів до 10 класів. Вони мають лише довчити до випуску (до 2024 року) нинішніх старшокласників.

Батьки обурюються, бо, за деякими даними, у столиці вже цього року лише одна з чотирьох шкіл матиме право набирати учнів до старших класів.