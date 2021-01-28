Освітній омбудсмен дав роз’яснення, чи треба носити шкільну форму

Обов'язковою шкільною формою є уніформа, однаковий для всіх зразок одягу

В Україні часто плутають поняття «шкільного одягу» і «шкільної форми»

В Україні учні не зобов'язані носити шкільну форму, а примус до цього є порушенням прав учнів. Про це повідомив освітній омбудсмен України Сергій Горбачов у своєму Facebook.

Горбачов звернув увагу, що учасники дискусії не відрізняють «одяг для школи» від «обов'язкової шкільної форми».

«А це - принципово різні речі. Одяг для школи - це вільний вибір дитини і / або її батьків. Єдиними вимогами до такого одягу є охайність, зручність, відповідність сезону. Все. Будь-які вимоги щодо стилю, кольору або інших атрибутів шкільного одягу неприпустимі і незаконні», - заявив омбудсмен.

Він наголосив, що обов'язковою шкільною формою є уніформа, однаковий для всіх (юнаків і дівчат відповідно) зразок одягу.

За словами Горбачова, ці поняття часто плутають, а тому часто карають дітей за «недотримання форми одягу».

«Наприклад, за те, що дитина приходить в одязі «не того кольору» або «не того фасону» починається цькування, погрози і приниження з боку адміністрації установи і вчителів: учня або ученицю публічно лають, психологічно тиснуть і навіть не допускають до занять», - пише він.

Омбудсмен додав, що проблема насправді серйозніша, ніж здається на перший погляд, оскільки «обов'язкова шкільна форма дуже часто стає приводом для булінгу, дискримінації, знущань і принижень».

«А це вже - дуже небезпечно, оскільки обов'язкова шкільна форма не тільки позбавляє дитину права на індивідуальність і самовираження, а й санкції за її «недотримання» завдають дитині серйозних моральних травм, які можуть залишитися на все життя. Тому цю тему я вважаю вкрай важливою», - зауважив Горбачов.

Омбудсмен закликав батьків учнів, які зіткнулися з подібними проявами цькування в школах через одяг учнів, подавати скарги і заяви в Службу освітнього омбудсмена за посиланням або на електронну пошту [email protected]

У пресслужбі освітнього омбудсмена також нагадали, що постанова Кабінету Міністрів України «Про введення шкільної форми для учнів середніх навчальних закладів» від 22 серпня 1996 року вже не є чинною. Тому деякі керівники навчальних закладів марно посилаються на законодавство, яке втратило чинність.