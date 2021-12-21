Тримали в підвалі майже добу. У Києві викрали іноземця (фото, відео)

У потерпілого були зв’язані мотузкою руки та ноги

Фігурантами злочину виявились родичі потерпілого

Столичні оперативники затримали чотирьох осіб за викрадення іноземця. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Так, до чергової частини Оболонського управління поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що 19 грудня після роботи додому не повернувся її 34-річний співмешканець. Також жінка розповіла, що двоє невідомих забризкали йому обличчя газовим балончиком, силою посадили до авто та повезли у невідомому напрямку. На відпрацювання повідомлення виїхали співробітники карного розшуку районного управління поліції.

У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили місцезнаходження чоловіка в одному з гаражних боксів Деснянського району. У потерпілого були зв’язані мотузкою руки та ноги. Окрім того, у приміщенні гаража знаходилось дві жінки – колишня дружина та її мати. Також поліцейські затримали ще двох чоловіків – брата колишньої дружини та його знайомого. Фігуранти вимагали у потерпілого повернути неіснуючий борг у сумі $2 тис.

Чотирьох зловмисників поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявились іноземці 1985, 1955, 1980 років народження та громадянин України, 1992 року народження, який раніше потрапляв у поле зору правоохоронців.

За даним фактом слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Наразі за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури слідчий готує затриманим повідомлення про підозру та клопотання до суду щодо обрання запобіжних заходів. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.