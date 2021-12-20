Іноземець пограбував магазин на АЗС у Києві (фото, відео)

Злочинець забрав виручку з каси магазину

На одній з автозаправних станцій території Дніпровського району Києва було скоєно пограбування. У ході відпрацювання виклику на вулиці Євгена Сверстюка поліцейські затримали чоловіка, підозрюваного у злочині. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правопорушника доставили до відділу поліції для з’ясування усіх обставин.

«Зловмисник – це іноземець, 1985 року народження, раніше неодноразово судимий за майнові злочини. Виявилось, що вранці він зайшов до приміщення магазину на автозаправній станції і, доки касир та охоронець відійшли, витягнув з каси виручку. Після чого він втік з місця», – розповів старший дільничний офіцер Дніпровського управління поліції Олександр Мозговий.

Фігуранта затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено йому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України (замах на грабіж, вчинений повторно). Йому загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Слідчі звернулись із клопотанням до суду про обрання правопорушнику запобіжного заходу.

Як повідомлялося, нещодавно на АЗС на 45 км автодороги Київ–Харків трапилася крадіжка. Чоловік, не оплативши, виніс з торговельного приміщення пляшку алкогольного напою вартістю в майже 3 тис. грн.