Під час спецоперації поліція затримала викрадача автівки (фото)

Молодик викрав автомобіль Volkswagen Tiguan

У понеділок, 20 грудня, близько 6 години ранку охоронці правопорядку отримали орієнтування, що в селищі Плахтянка Бучанського району викрадено автомобіль Volkswagen Tiguan червоного кольору. Було введено спеціальну поліцейську операцію «Перехват». Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

Близько 7 години на 47 км автодороги Київ–Ковель патрульні помітили автомобіль, який підпадав під орієнтування. Вимогу про зупинку водій проігнорував, продовжив рух, збільшивши швидкість.

Патрульні зупинили автомобіль поблизу селища Пилиповичі, а ймовірного викрадача затримали.

Інспектори викликали слідчо-оперативну групу для подальшого встановлення всіх обставин даної події.

Як повідомлялося, поліція Київщини затримала викрадача позашляховиків на прізвисько «Тьомич». На рахунку 24-річного зловмисника ціла серія крадіжок автомобілів у Броварському та Фастівському районах області.