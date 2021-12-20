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    Під час спецоперації поліція затримала викрадача автівки (фото)

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    Викрадену автівку патрульні виявили на&nbsp;47 км автодороги Київ&ndash;Ковель&nbsp; - Під час спецоперації поліція затримала викрадача автівки (фото)
    Викрадену автівку патрульні виявили на 47 км автодороги Київ–Ковель 
    фото: Патрульна поліція Київської області

    Молодик викрав автомобіль Volkswagen Tiguan

    У понеділок, 20 грудня, близько 6 години ранку охоронці правопорядку отримали орієнтування, що в селищі Плахтянка Бучанського району викрадено автомобіль Volkswagen Tiguan червоного кольору. Було введено спеціальну поліцейську операцію «Перехват». Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

    Близько 7 години на 47 км автодороги Київ–Ковель патрульні помітили автомобіль, який підпадав під орієнтування. Вимогу про зупинку водій проігнорував, продовжив рух, збільшивши швидкість.

    Патрульні зупинили автомобіль поблизу селища Пилиповичі, а ймовірного викрадача затримали.

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    Під час спецоперації поліція затримала викрадача автівки (фото)
    Під час спецоперації поліція затримала викрадача автівки (фото)

    Інспектори викликали слідчо-оперативну групу для подальшого встановлення всіх обставин даної події.

    Як повідомлялося, поліція Київщини затримала викрадача позашляховиків на прізвисько «Тьомич». На рахунку 24-річного зловмисника ціла серія крадіжок автомобілів у Броварському та Фастівському районах області.

    Теги: Національна поліція України кримінал Київщина викрадення автомобіль
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    Під час спецоперації поліція затримала викрадача автівки (фото)