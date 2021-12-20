Одеситка під наркотиками викрала яхту та протаранила бетонну огорожу

Поліція з'ясувала, що порушниця вже перебуває у розшуку

Жінка каже, що намагалась потрапити до Миколаєва

В Одесі 20 грудня жінка з явними ознаками наркотичного сп'яніння викрала яхту, щоб дістатися Миколаєва. Проте одразу ж зіткнулася з бетонною огорожею в морі. Про це повідомила поліція Одещини.

Так, поліцейським про викрадення повідомив власник яхти. Він розповів, що коли прийшов на причал на морському вокзалі, то помітив, що його яхти там немає.

Відтак патрульні разом із береговою охороною почали обстежувати прилеглу територію та виявили яхту, яка врізалася в бетонну огорожу в морі.

Там перебувала 25-річна жінка з очевидними ознаками наркотичного сп'яніння. Жінка розповіла, що на судні намагалася потрапити до Миколаєва.

Після цього з'ясувалося, що порушниця перебуває у розшуку. Упродовж року на неї двічі складали адмінматеріали за кермування у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння. Проте чим саме тоді керувала жінка, у поліції не уточнили.

Цього разу на неї склали протокол за частиною 3 статті 130 (керування транспортними засобами або суднами в стані сп'яніння) та передали її слідчим.

За це загрожує до 51 тисячі гривень штрафу або 15 днів адміністративного арешту, а також позбавлення права кермувати строком до 10 років та конфіскація транспортного засобу.