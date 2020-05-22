Троє чоловіків намагалися вивезти з Чорнобильської зони лосячі роги (фото)



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Поліція вилучила лосячі роги Фото: Нацполіція

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження

Сьогодні, 22 травня, поблизу смт Поліське у зоні відчуження ЧАЕС працівники поліції зупинили трьох чоловіків із рогами диких тварин. Жителі Київщини намагалися перемістити колишні «прикраси» сохатих як трофей за межі Чорнобильської зони.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Відповідно до закону, переміщення будь-яких об'єктів за межі зони відчуження чи зони безумовного відселення без спеціального дозволу або проведення дозиметричного контролю – заборонено.

Лосячі роги поліція вилучила.

Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 267-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає стягнення штрафу від п’ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від одного до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Як повідомлялося, нещодавно поліцейські під час патрулювання виявили 16 туристів-екстремалів, які проникли на територію Зони відчуження ЧАЕС, минаючи контрольно-пропускні пункти. Зокрема, п’ятеро громадян нелегально в’їхали на автівці. Автомобіль порушників вилучено та поміщено на майданчик тимчасового тримання. Вказану групу «туристів» поліція перевіряє на причетність до вчинення підпалів на території Зони відчуження.