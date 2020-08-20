Троє іноземців пограбували відвідувача ресторану в Києві (фото)



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Зловмисник викрав із сумки відвідувача ресторану понад 25 тисяч гривень Фото: Нацполіція

Грабіжники намагалися втекти на автомобілі

Оперативники затримали чоловіка, який зі спільниками обікрав відвідувача ресторану в Києві.

Як повідомляє пресслужба столичної поліції, після скоєного зловмисники намагались втекти автомобілем, проте їм завадили поліцейські.

Під час відпрацювання території Оболонського району поліцейські зупинили трьох чоловіків. Правоохоронці викрили їх після отримання інформації про крадіжку грошей у відвідувача ресторану на проспекті Оболонському.

Як розповів начальник оперативно-пошукового відділу столичної поліції Віталій Отрудько, правоохоронці встановили, що поки двоє чоловіків спостерігали за ситуацією навкруги, третій у ресторані підсів до відвідувача та скористався моментом.

«Коли чоловік відволікся, зловмисник викрав із його сумки більше 25 тисяч гривень. Правопорушниками виявились уродженці іншої держави», - повідомив правоохоронець.

Одному із затриманих повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому частиною другою статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Двоє його спільників перебувають у кримінальному провадженні у статусі свідків. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Як повідомлялося, столичні слідчі завершили досудове розслідування низки грабежів і розбоїв, які вчинив росіянин у кількох районах Києва.