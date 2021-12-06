Туман окутав засніжену столицю (атмосферні фото)

Синоптики попереджають водіїв про небезпеку на дорогах

Вранці в понеділок, 6 грудня, на Київ опустився туман. Він огорнув засніжені будинки столиці та дерева на вулицях міста.

За прогнозом синоптиків, туман утримається до кінця доби 6 грудня, вночі та вранці 7 грудня. Видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий). Про це інформує Український гідрометцентр.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані:

знизити швидкість руху,

при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом,

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями,

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію,

уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, що в Києві з вечора 5 грудня засніжило.

Упродовж ночі у столиці працювали 309 одиниць спецтехніки. Протиожеледними засобами обробляли, в першу чергу, мости і шляхопроводи, підйоми та спуски, покриття із бруківки, тротуари.

За прогнозами синоптиків протягом усього тижня у столиці ймовірні снігопади.

6 грудня у Києві та Київській області на дорогах буде ожеледиця (І рівень небезпеки, жовтий).

До слова, у період новорічних свят в Україні температура повітря може опуститися до -15 градусів. Однак снігу, на жаль, не варто очікувати.

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