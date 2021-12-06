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    Туман окутав засніжену столицю (атмосферні фото)

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    Туман протримається у столиці добу - Туман окутав засніжену столицю (атмосферні фото)
    Туман протримається у столиці добу
    фото: glavcom.ua

    Синоптики попереджають водіїв про небезпеку на дорогах

    Вранці в понеділок, 6 грудня, на Київ опустився туман. Він огорнув засніжені будинки столиці та дерева на вулицях міста.

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    Туман окутав засніжену столицю (атмосферні фото)
    Туман окутав засніжену столицю (атмосферні фото)
    Туман окутав засніжену столицю (атмосферні фото)
    Туман окутав засніжену столицю (атмосферні фото)
    Туман окутав засніжену столицю (атмосферні фото)
    фото: glavcom.ua

    За прогнозом синоптиків, туман утримається до кінця доби 6 грудня, вночі та вранці 7 грудня. Видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий). Про це інформує Український гідрометцентр.

    Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані:

    • знизити швидкість руху,
    • при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом,
    • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями,
    • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію,
    • уникати різких маневрів на дорозі.

    Нагадаємо, що в Києві з вечора 5 грудня засніжило.

    Упродовж ночі у столиці працювали 309 одиниць спецтехніки. Протиожеледними засобами обробляли, в першу чергу, мости і шляхопроводи, підйоми та спуски, покриття із бруківки, тротуари.

    За прогнозами синоптиків протягом усього тижня у столиці ймовірні снігопади.

    6 грудня у Києві та Київській області на дорогах буде ожеледиця (І рівень небезпеки, жовтий).

    До слова, у період новорічних свят в Україні температура повітря може опуститися до -15 градусів. Однак снігу, на жаль, не варто очікувати.

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    Теги: прогноз погоди Київ снігопад повітря
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    Туман окутав засніжену столицю (атмосферні фото)