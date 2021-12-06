Київ засипало снігом: на дороги вийшло понад 300 одиниць спецтехніки (фото)

Дорожня служба готова до складних метеоумов

У Києві з вечора 5 грудня засніжило. До початку опадів спецтехніка «Київавтодору» виїхала на вихідні позиції у місто. Це дозволило оперативно розпочати обробку протиожеледними засобами та прибирання снігу. Про це повідомляє пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор».

Упродовж ночі у столиці працювали 309 одиниць спецтехніки. Протиожеледними засобами обробляли, в першу чергу, мости і шляхопроводи, підйоми та спуски, покриття із бруківки, тротуари. А бригади ручного прибирання – зупинки, вузькі тротуари, сходи підземних і надземних переходів.

У нічну зміну залучали 195 дорожніх працівників у складі 34 бригад з ручного прибирання.

За прогнозами синоптиків протягом усього тижня у столиці ймовірні снігопади.

«Київавтодор» зазначає, що дорожня служба готова до складних метеоумов. Корпорація має 458 одиниць основної і 128 одиниць додаткової техніки для прибирання снігу й нанесення протиожеледних засобів.

Як повідомлялося, 6 грудня у Києві та Київській області на дорогах буде ожеледиця (І рівень небезпеки, жовтий).

До слова, у період новорічних свят в Україні температура повітря може опуститися до -15 градусів. Однак снігу, на жаль, не варто очікувати.

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