  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Турки з підробленими паспортами намагалися вилетіти з Києва до країн ЄС

    • Розсилка
    Прикордонники заборонили порушникам із Туреччини в'їзд в Україну на три роки - Турки з підробленими паспортами намагалися вилетіти з Києва до країн ЄС
    Прикордонники заборонили порушникам із Туреччини в'їзд в Україну на три роки
    Фото: Держприкордонслужба

    Обман громадян Туреччини викрили українські прикордонники

    Співробітники Держприкордонслужби викрили трьох громадян Туреччини, які намагалися провернути афери з незаконного перетину кордону у пункті пропуску «Бориспіль».

    До подорожей, як з'ясувалось, іноземці ретельно готувались, адже придбали не тільки по два квитки у різні напрямки, а й підроблені паспорти. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

    «Отож, турки, прибувши на прикордонний контроль, надали дійсні паспорти громадян Туреччини та попрямували на рейси до Стамбула. Однак задурити пильність прикордонників Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» іноземцям не вдалось, бо охоронці кордону швидко викрили оборудки та з’ясували, що насправді, використовуючи підроблені паспортні документи громадян Італії та Іспанії, вони попрямували на рейси до Бельгії, Швеції та Великобританії», - розповіли прикордонники.

    Як стало відомо згодом, фальшиві документи горе-мандрівники придбали за тисячу, 5 тис. та 7 тис. євро.  Крім того, прикордонники встановили, що двоє із іноземців, хоч і прямували на різні рейси, між собою знайомі.  

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Турки з підробленими паспортами намагалися вилетіти з Києва до країн ЄС
    Турки з підробленими паспортами намагалися вилетіти з Києва до країн ЄС
    Турки з підробленими паспортами намагалися вилетіти з Києва до країн ЄС

    Через протиправні дії іноземців притягнули до адміністративної відповідальності. Також усім їм прикордонники заборонили в'їзд на територію України терміном на 3 роки.

    Туреччина прикордонники Київ Держприкордонслужба Аеропорт Бориспіль іноземці документи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ