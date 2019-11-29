Турки з підробленими паспортами намагалися вилетіти з Києва до країн ЄС



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Прикордонники заборонили порушникам із Туреччини в'їзд в Україну на три роки Фото: Держприкордонслужба

Обман громадян Туреччини викрили українські прикордонники

Співробітники Держприкордонслужби викрили трьох громадян Туреччини, які намагалися провернути афери з незаконного перетину кордону у пункті пропуску «Бориспіль».

До подорожей, як з'ясувалось, іноземці ретельно готувались, адже придбали не тільки по два квитки у різні напрямки, а й підроблені паспорти. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

«Отож, турки, прибувши на прикордонний контроль, надали дійсні паспорти громадян Туреччини та попрямували на рейси до Стамбула. Однак задурити пильність прикордонників Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» іноземцям не вдалось, бо охоронці кордону швидко викрили оборудки та з’ясували, що насправді, використовуючи підроблені паспортні документи громадян Італії та Іспанії, вони попрямували на рейси до Бельгії, Швеції та Великобританії», - розповіли прикордонники.

Як стало відомо згодом, фальшиві документи горе-мандрівники придбали за тисячу, 5 тис. та 7 тис. євро. Крім того, прикордонники встановили, що двоє із іноземців, хоч і прямували на різні рейси, між собою знайомі.

Через протиправні дії іноземців притягнули до адміністративної відповідальності. Також усім їм прикордонники заборонили в'їзд на територію України терміном на 3 роки.