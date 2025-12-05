Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 6-7 грудня

Музей видатних діячів української культури запрошує відвідати виставку Марії Кристопчук «Різдвяний шелест херувимів»

Зокрема, у столиці заплановано святкові заходи до Дня Святого Миколая та численні майстер-класи до новорічно-різдвяних свят. Також варто відвідати унікальну виставку «Київ через об’єктив» у Музеї історії міста Києва, де оживають світлини столиці ХІХ–ХХ століть, концерт легендарного гурту «Кому вниз» на підтримку ЗСУ та гостру сатиричну виставу «Віддайте тіло» у Театрі драми і комедії на Лівому березі.

«Главком» підготував добірку подій, які допоможуть відпочити та розважитися 6-7 грудня.

Зміст

Музеї

6 грудня – свято святого Миколая в музеї (розважальна програма для дітей);

6 грудня – лекція «Зі щитом або на щиті» до Дня Збройних Сил України. Лектор – провідний науковий співробітник Микола Козачок;

6 грудня – 1 лютого 2026 року – виставка «Київ через об’єктив»;

6 грудня – 11 січня 2026 року – виставка «Різдвяний політ «Щедрика»;

до 31 грудня – виставка «Щоденники війни» (спільно з Музеєм «Голоси мирних»);

до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;

до 1 лютого 2026 року – виставка «Київський оберіг»;

упродовж грудня – «Мій оберіг з війни/дому» – збір персональних історій у соцмережах музею; віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»; віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»; віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

Виставка «Різдвяний політ «Щедрика»

Напередодні різдвяно-новорічних свят Музей історії міста Києва спільно з Інститутом Леонтовича представили виставковий проєкт «Різдвяний політ Щедрика» – простір, де історія, мистецтво та культурна памʼять зливаються в одну цілісну різдвяну оповідь.

Експозиція виставки побудована як подорож у шести тематичних просторах – починаючи від дохристиянського «Голосу Сонця», переходячи до символічної «Печери Різдва», далі розгортається у залах, що відтворюють київське мистецьке середовище й історико-політичний контекст початку ХХ століття, і завершується сюжетами про гастролі капели Олександра Кошиця та формування світової історії Carol of the Bells.

Особливу атмосферу виставки створюють декоративні просторові рішення: кінетична композиція з пташками та стародавніми дзвіночками, художня реконструкція хати Миколи Леонтовича, велика ялинка-книга, рояль ХІХ століття із копією нотного зошита композитора, унікальні музичні інструменти XIX–XX століть, колекція народного іконопису.

У кожній залі також представлені колекційні ялинкові прикраси з приватної колекції Марини Лук’янової, а ще – архівні документи, листи, фотографії, афіші, нотники та співаники, пов’язані з історією «Щедрика» та діяльністю Української Республіканської Капели. Для маленьких відвідувачів передбачена окрема зона майстеркласів, куди веде казковий ліс.

Коли: до 18 січня, середа-неділя 12:00-19:00, каса працює до 18:30

Місце проведення: МВЦ Музею історії міста Києва, вул. Б. Хмельницького, 7, 3 поверх.

до 31 грудня – виставка «Відомі/у кадрі/вдома: Київ і кияни на фото Миколи Озерова»;

до 30 грудня – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9». Екскурсія з кінопереглядом виставкою щодня від середи до неділі.

до 1 лютого 2026 року – міжмузейний виставковий проєкт «Всесвіт Якова Гніздовського» до 110-річчя від дня народження митця;

до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський».

до 31 грудня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

до 31 грудня – виставка «Українські обличчя зони».

до 1 лютого 2026 року – виставка «На фестини до Києва. Смачна історія крізь віки»;

6 грудня – «Свято Миколая»: музейне заняття і майстер-клас із розпису пряників;

7 грудня – «Магія народних святкувань»: музейне заняття і майстер-клас із розпису жолудів за новорічними мотивами.

до 26 грудня – виставка живопису «Єврейські мотиви Ігоря Губського».

Виставка «Єврейські мотиви Ігоря Губського»

26 листопада в Музеї Шолом-Алейхема відкрилася виставка живопису «Єврейські мотиви», присвячена творчості Ігоря Івановича Губського (1954–2022) – одного з найпомітніших українських художників другої половини XX століття. Це перша масштабна презентація робіт митця, зосереджена на його інтерпретації єврейської тематики.

Ігор Губський відомий як майстер сюжетного та психологічного портрета. Його роботи впізнають за виразною манерою письма, точністю спостереження та здатністю передавати характер людини без зайвих деталей. За вміння вловлювати складну природу людських емоцій його називали «українським Веласкесом».

Народився митець у Кадіївці на Луганщині, закінчив Ворошиловградське художнє училище з відзнакою, навчався у Київському художньому інституті в майстерні В. Пузиркова, а згодом – у творчих майстернях професора С. Григор’єва. Виставлявся на республіканських, всесоюзних та міжнародних проєктах, був членом Спілки художників СРСР, а його роботи продавалися на аукціонах Christie’s та Phillips.

До експозиції увійдуть роботи різних років, серед яких – одні з найвідоміших полотен митця: «Арлекін», «Ранок» (2007), «Море», «Діалог» (2001), «Казки Шахерезади» (1997), «Наречена» (1998), «Супрематизм. Український» (2002), «Хана Шляповна. Львівська площа» (1995), «Батюшка і юнак» (2002), «Солдатські вдови» (1986), «Люди та манекени» (1987), «Зона» (1991), «Пейзаж» (1991).

Роботи Ігоря Губського зберігаються в Національному художньому музеї України, Державній Третьяковській галереї, музеях Швеції, Сум, Горлівки, Луганська, а також у приватних колекціях в Україні, Великій Британії, Ізраїлі, Канаді, США, Швеції.

Коли: до 26 грудня

Місце проведення: Музей Шолом-Алейхема, вул. Велика Васильківська, 5.

до 18 січня 2026 року – виставка «Ялинкові іграшки. Від давнини до сьогодення» з приватної колекції Марини Лук'янової;

6 грудня – майстер-клас із виготовлення ялинкових прикрас;

до 31 грудня – виставка Tempo primo;

до 18 січня 2026 року – виставка «Легенди порцеляни».

до 15 січня 2026 року – виставки «Авангард. Арму. Історія» та «Авангард. Культур-ліга». У межах фестивалю «100 років Асоціації революційного мистецтва України».

до 11 січня 2026 року – святкові майстер-класи до новорічно-різдвяних свят для школярів (за замовленням);

до 7 грудня – культурно-мистецька програма «Білокурівський листопад» до 125-річчя від дня народження Катерини Білокур;

до 31 грудня – віртуальна галерея «Марія Примаченко. Невідоме». Твори художниці з альбомів 1940-х рр. Із колекції НМДМУ;

до 4 січня 2026 року – виставка «Коли минуле оживає – народжується майбутнє». Відреставровані твори з колекції НМДМУ;

до 4 січня 2026 року – виставка «Тендітна квітка Катерини Білокур». Твори народної художниці України Катерини Білокур із колекції НМДМУ. Віртуальний квест «Світ Катерини Білокур». До 125-річчя від дня народження;

до 4 січня 2026 року – виставка «Параска Власенко. Симфонія кольору і орнаменту». Декоративний розпис із колекції НМДМУ. До 125-річчя від дня народження;

до 15 січня 2026 року – виставка «Авангард. Освіта. Межигірський керамічний технікум» у межах фестивалю «Avant-Garde Kyiv Fest 2025»;

до 1 лютого 2026 року – «0,5 НАВПІЛ». Леонід Нагірняк. Кераміка. Із нагоди 50-річного ювілею.

до 1 лютого виставка «У саду різдвянім»;

до 7 грудня – виставка «Те, що болить»;

до 17 грудня – виставка «Михайло Андрієнко-Нечитайло. Херсон – Париж»;

до 25 січня 2026 року – виставка «Олександр Мурашко. Київські вібрації».

Виставка «У саду різдвянім»

Виставка «У саду різдвянім» вибудувана як дивовижна мандрівка. Тут українська традиція казкарства зустрічається із сучасними авторськими фантазіями, яскраві створіння Марії Примаченко сусідять із керамічними баранцями та левами васильківських майстрів, мотанки-обереги Ольги Рондяк «захищають» сад спільно з дивовижними квітами Неллі Ісупової, чарівні малюнки Костя Лавра поєднуються з добрими глиняними персонажами Лесі Денисенко.

Експозиція збагачена керамікою сучасних українських майстрів: Неллі Ісупової, Лесі Денисенко, Олександра Маслія, Ірини Вештак-Остроменської та інших. Образи ангелів, строкатих птахів, чудовних звірів, втілені митцями, глибоко закорінені в давній українській міфотворчості, проте надзвичайно сучасні.

Коли: до 1 лютого 2026 року

Місце проведення: «Київська картинна галерея», вул. Терещенківська, 9.

6 грудня – ліногравюра, майстер-клас із виготовлення різдвяної листівки. Проводять Ксенія Морозова та Юлія Москаленко;

6 грудня – екскурсія виставкою «Африка: директ»;

7 грудня – кураторська екскурсія виставкою «Африка: директ»;

7 грудня – «Читай-портик». Читання, розмова, майстер-клас для дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку разом із батьками. Проводять Ксенія Морозова та Юлія Москаленко;

до 11 січня 2026 року – виставка «Африка: директ» – з середи до неділі;

щосуботи – оглядові екскурсії виставкою «Африка: директ»;

щонеділі – кураторські екскурсії виставкою «Африка: директ»;

щовихідних – екскурсія Музеєм Ханенків.

до 19 січня 2026 року – «Різдвяний шелест херувимів». Виставка Марії Кристопчук;

6 грудня – «Київське Різдво у Лисенків», екскурсія та кулінарний майстер-клас із приготування куті від фудблогерки Світлани Климовської;

6 грудня – «Лисенки (неофіційні)»;

до 19 січня 2026 року – «Крим. Деколонізація». Мистецький проєкт кримсько- татарських митців;

до 31 грудня – «Гетьманіана Старицького». Історико-літературний проєкт спільно з Музеєм Шереметьєвих;

події на замовлення: Welcome to Starytskyi House – екскурсія англійською мовою; «Таємниці музичних інструментів» – квест для школярів.

6 грудня – концерти класичної музики від Національної філармонії України;

продовження виставок: «100 років Мрії про Музей»; «Митець національного сумління й бунту»; виставки-відзначення до Дня пам’яті жертв голодоморів; «Дух Шевченка нас гартує»; «Пилип Орлик – шлях гетьмана».

до 22 грудня – до Дня Збройних Сил України фотопроєкт «Одне фото – одне життя»;

до 28 грудня – до Всесвітнього Дня волонтерів виставка «Волонтери – надійний тил».

Театралізовані вистави за участі акторів театру «Маскам Рад»:

6 грудня – «Райський острів»;

7 грудня – «Ніч з Казанова».

до 5 січня 2026 року – виставка «Авангардна Україна». Театральний авангард 1920-30-х років, представлений творами А. Петрицького, В. Мелера, О. Хвостенка-Хвостова;

6 грудня – концерт вихованців дитячої музичної школи «Дарунки Святому Миколаю»;

7 грудня – концерт класу заслуженої артистки України Валерії Туліс. НМА ім. П. Чайковського (вокал);

7 грудня – лекція «Метаморфози театру юного глядача на Липках».

6 та 7 грудня – святковий ярмарок до Дня святого Миколая;

до 31 грудня – виставка «Правічні» спільно з WWF-Україна. На платформі Google Arts&Culture;

до 10 червня 2026 року – віртуальна 3D-виставка «Іван Гончар. Збирач»;

упродовж грудня – проведення майстер-класів: плетіння дідухів, зірок і різдвяних павуків із соломи, розпис різдвяних пряників «панянок», виготовлення та розпис різдвяних зірок, малювання хатньої ікони на склі, сукання різдвяної свічки з воску, виготовлення вибійчаних різдвяних скатерок.

1-14 грудня – персональна виставка живопису Ірини Бобрової.

до 29 грудня – святкова майстерня;

6 грудня – майстер-клас «Декупаж ялинкової іграшки»;

7 грудня – майстер-клас «Снігур»;

до 11 грудня – виставка Алли Барандич.

6 грудня – фарби життя «Зимові етюди» (мініатюра). Вчимося малювати і не тільки. Арттерапія для людей з інвалідністю;

7 грудня – авторські читання «Сувій життя». Презентація поетичної збірки Євгена Познанського.

до 31 грудня – оглядові екскурсії музейною експозицією, екскурсії для шкільних груп;

6 та 7 грудня – тематична екскурсія «Родинне гніздо Бунге та його видатні сини».

до 31 грудня – стендова вулична виставка «Від Богдана до Івана»;

до 22 грудня – всеукраїнська мистецька виставка «Золота спадщина. Калейдоскоп зимових свят»;

6 грудня – святкова розвага для дітей «Зимові забави в музеї»;

6 грудня – наукова лекція к.і.н. Гордієнка Д. С. «Гетьман Данило Апостол – забутий самостійник»;

до 10 грудня – виставка в межах артпроєкту «Душа України» (авторка і кураторка – Ellen Orro) «Ангели».

до 6 грудня – виставка «Музей у валізі: люди, історія, рефлексія»;

до 6 грудня – виставка «Наше Підґрунтя»;

6 грудня – родинна субота.

Оглядові та тематичні екскурсії – за запитом.

Театри

Вистава «Лускунчик і Мишачий король»

Вистава створена за мотивами казки Ернста Теодора Амадея Гофмана – але в новому, сучасному прочитанні. Тут є елементи відеоігор, буде весело, яскраво і часом трішки лячно.

Дівчинка Марі та її брат Фріц напередодні свята отримали у подарунок дерев’яну іграшку – Лускунчика. Марі першою розпізнає в ньому справжнього героя і розуміє, що він – у небезпеці. На Лускунчика полює той, хто має три голови, і чиє ім’я не можна називати – Мишачий Король.

Це вистава-гра. Але за грою – справжні емоції. Бо ця історія про сміливість, довіру, любов і боротьбу зі страхами, які знайомі і дітям, і дорослим. Будьте готові взяти участь у великій антистрес-битві сніжками та допомогти Лускунчикові перемогти підступне військо мишей.

Коли: 7 грудня, 12:00 та 15:00

Місце проведення: Київський академічний театр ляльок, вул. Грушевського, 1А.

6 грудня – екскурсія «За лаштунками Молодого»;

6 грудня – вистава «Зашнурована пара»;

6 грудня – вистава «Патетична соната»;

7 грудня – вистава «Потрібні боехуни»;

7 грудня – вистава «Шепіт вбивці»;

Вистава «Зашнурована пара»

Вистава за п’єсою Едварда Олбі «Шлюбна гра». Ідеальна подружня пара. Він – працює, вона – домогосподарка. Якось Джек повертається додому, щоб приголомшити дружину новиною: він іде від неї. Ось тут і починається найцікавіше: Джилл розгортає книгу, яку пише впродовж усього подружнього життя. Чи добре знає Джек жінку, з якою одружений?

Коли: 6 грудня, 18:00

Місце проведення: Молодий театр, вул. Прорізна, 17.

Головна сцена

6 грудня – «Казки для Миколая», інтерактивна вистава;

7 грудня – «Був собі Пес», пастораль.

Дитячий простір

6 грудня – «Лисичка-сестричка та Вовк-панібрат», казка-пригода.

6 грудня – «Одеса. Шалене кохання»;

6 грудня – «Пристрасті дому пана Г.-П.»;

6 та 7 грудня – «В Португалії зараз тепло»;

7 грудня – «У Києві, на Подолі.., або «Гдє ві сохнітє бєльйо?»;

7 грудня – «Мишоловка».

Вистава «В Португалії зараз тепло»

Відомий сучасний драматург Олександр Володарський, який працює у різних жанрах, у 2023 році написав трагікомедію «У Португалії зараз тепло» – життєву, реалістичну п'єсу про війну, сьогодення України, історію життя сільських сусідів: подружжя Шпаків і їх сусідки Галі.

Комічний і щирий сюжет сприймається сміхом зі сльозами, торкається самих глибин наших сердець. Це постановка про сьогодення українців з гумором і сумом, про те, як ми існуємо вдома і що відчуваємо.

Київський академічний театр «Колесо» бере до репертуару нові п'єси драматургів, що не йдуть в інших театрах України. Постановка «В Португалії зараз тепло» є першопрочитанням п'єси Олександра Володарського.

Коли: 6-7 грудня, 19:00

Місце проведення: Театр «Колесо», вул. Андріївський узвіз, 8.

«Казкові історії Святого Миколая»

6 та 7 грудня 2025 року у Київському муніципальному академічному театрі опери та балету відбудеться дитячий спектакль «Казкові історії Святого Миколая». Концертна програма створена спільно з Українським академічним фольклорно-етнографічним ансамблем «Калина». Святкова вистава пропонує ігровий інтерактив, багато сюрпризів та подарунків. Під час свята пролунають колядки та щедрівки, під які учасники зможуть потанцювати. А ще – допоможете силам добра перемогти зло, запевняють організатори.

Зустрічайте зимові свята разом з Українським академічним фольклорно-етнографічним ансамблем Калина».

Коли: 6 та 7 грудня, 12:00 та 15:00

Місце проведення: Київська опера (Київський муніципальний академічний театр опери та балету), вул. Межигірська, 2.

6, 7 грудня – «Salida Cruzada – вісім кроків танго», романтична комедія.

6 та 7 грудня – концерт «Музика з мультфільмів».

6 грудня – «Котигорошко». Казка;

6 грудня – «Море... Ніч... Свічки...». Невигадане життя на Середземному морі;

6 грудня – «Дурко». Неонуарна трагікомедія;

7 грудня – «Віддайте тіло». Гостра сатира;

7 грудня – «Король Лір». Трагедія.

Вистава «Віддайте тіло»

У сюжеті цієї комедії центральним персонажем виступає Вася, уродженець Барнаула, який не може не викликати ненависть. Але його супротивником у цій історії є Надя, справжня українська жінка, яка на своїй землі і себе в образу не дасть. Як не дасть себе образити кожна жива істота, що виникне у цій історії і буде змушена зіштовхнутись з Васєй.

Вистава, в яку вкладено багато сарказму та любові, тепла та емоційної напруги, а найголовніше – гумору. Це гостра сатира, в якій ключовим є сміх, який допомагає нам пережити найскладніші часи. Приходьте зарядитися позитивом, бо сміємось – значить не здаємось.

Коли: 7 грудня, 15:00

Місце проведення: Театр драми і комедії на Лівому березі, пр-т Броварський, 25.

Дзеркало сумної коханки

У арт-просторі «Кінь в пальті» на Петропавлівській Борщагівці вистава-мюзикл «Дзеркало сумної коханки», за п'єсою Жана Кокто. Трагедія життя Королеви мюзиклу, що закохалася в пересічного чоловіка. Яскрава запальна вистава нікого не залишить байдужим.

Коли: 7 грудня, 18:00

Місце проведення: Театральний арт-простір «Кінь в пальті», Петропавлівська Борщагівка, вул.Львівська, 17.

Бібліотеки

до 10 грудня – ілюстрована виставка матеріалів «Вірні сини та доньки Батьківщини» до Дня Збройних Сил України;

до 10 грудня – перегляд матеріалів «16 днів проти насильства»;

до 15 грудня – книжкова виставка «Права людини: голос кожного»;

6 грудня – подарункова виставка «Свята зимові починає день Святого Миколая»;

до 15 грудня – виставка матеріалів і репродукцій картин «Наївний живопис: відображення української душі», до 125 років від дня народження Білокур К.В.;

до 31 грудня – книжкова виставка «Новорічні традиції: магія святкування в українській культурі»;

7 грудня – «Мужність у слові», стрим-зустріч з Андрієм Гнедюком, військовослужбовцем, письменником, до Дня Збройних Сил України;

до 10 грудня – перегляд матеріалів до Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства».

6-7 грудня – художня виставка талановитих аматорів «Калейдоскоп талантів».

7 грудня – літературно-психологічний тренінг із Юлією Белінською.

7 грудня – розмовний клуб «Єдині» (потрібна реєстрація);

7 грудня – літературна вітальня «Вишневі зустрічі».

6-7 грудня – етнографічний простір вишивки та побуту;

6-7 грудня – киргизький куточок «Кут ене босогосу»;

6-7 грудня – кімната-музей Д. М. Гнатюка;

6-7 грудня – виставка парфумів «Парфум – краса, яку не бачить око»;

6-7 грудня – виставка української порцеляни «Світ крихкої краси».

Можливе проведення екскурсій і лекцій за попередньою домовленістю.

6-7 грудня – виставка Юльці Кисіль «Роздуми у фото і текстах»;

6-7 грудня – виставка картин Олени Стрекалової «Моє натхнення»;

6-7 грудня – виставка картин Олега Базилевича «Фронтові замальовки»;

7 грудня – гурток з образотворчого мистецтва для дітей «Фантазія без меж» (за попереднім записом);

7 грудня – гурток з образотворчого мистецтва для дорослих «АртРелакс» (за попереднім записом).

до 15 грудня – «Можливості – обмежені, здібності – безмежні» – до Міжнародного дня людей з інвалідністю. Благодійна виставка, бесіда;

до 31 грудня – книжкова виставка «Різдво в світовому мистецтві». Книжково-ілюстративна виставка;

6 грудня – театральна вистава Майстерні Лазовіч «Марлен Дітріх. Перша весна»;

6 грудня – «Пишаємося козацьким духом, потужним волонтерським рухом» до Всесвітнього дня волонтера. Інформаційна полиця;

6 грудня – «Лесине коло суботньої поезії & Літературно-музична вітальня Helen Kalm». Святковий поетично-музичний простір;

6 грудня – святковий вернісаж «Святий Миколай, щастя дай моїй родині і коханій Україні» до Дня святого Миколая;

6 грудня – «Святий Миколай, прошу перемоги і мирного неба. А більше й нічого не треба». Тематична виставка;

6 та 7 грудня – «Я знаю вас, нащадки запорожців, я вірю вам і низько б’ю чолом». Олександр Олесь. Образи героїв у сучасних творах;

7 грудня – «Катерина Білокур та її чарівні картини». Відеопрезентація;

7 грудня – театральна вистава Майстерні Лазовіч «Райко»;

щосуботи – English Speaking Club.

6 грудня – книжкова виставка «Історії нескореності й перемог», до Дня Збройних Сил України;

6 грудня – благодійний зимовий маркет на підтримку ЗСУ, до Дня Збройних Сил України;

6 грудня – святкова читанка-майстерка «Мелодія дива», до Дня святого Миколая.

Концерти

Концерт гурту «Кому вниз»

6 грудня відбудеться концерт гурту «Кому вниз». Згадайте «Ворони», де ворони кружляють над полем як провісники долі, «Суботів» – про козацьку волю, чи «Демони» – про внутрішні битви, що не відпускають. А «Ліра» – це про те, як музика рве ланцюги. Їх рифи досі б’ють у серце, особливо зараз.

Басист гурту нині воює у складі полку СБС «Рейд» – і цей концерт звучить не просто як музика, а як фронт підтримки своїм.

Коли: 6 грудня, 19:00

Місце проведення: Garnison military pub, вул. Хрещатик 15/4.

Єдиний Квартал

6 та 7 грудня у Палаці «Україна» відбудеться концерт «Єдиний Квартал». «Єдиний Квартал» – це унікальний колектив, який поєднує багато різнопланових артистів.

Як і всі концерти «Єдиний Квартал», цей також матиме благодійну місію – допомогти Силам Оборони України.

Коли: 6-7 грудня, 17:00.

Місце проведення: Палац Україна, вул. Велика Васильківська, 103.

Стендапи

10 Стендап Коміків

Цього вечора 10 молодих коміків виступатимуть по шість хвилин, кожен з них поділиться з вами частиною життя за допомогою жартів. Коміки розповідають як свої «топові» (перевірені) жарти, так і нові, актуальні, котрі ви, можливо, почуєте першими.

У програмі беруть участь:

Джейхун Сафаров @dzheikhun.s Марк Свиридюк @sviridyuk.mark44 Микита Гарін @mykyta_harin Євгеній Мазурян @mazuryan_frumos Вова Ліннік @bla_bla_vo Дмитро Тарабакін @kdima_tarabakin Наталія Скорик @natali.skoryk Даша Білоцерковець @belotserkovets_dasha Влад Безчастний @vlad_beschastnyi Ведучий: Євген Лещенко @lytsemirniy

Коли: 6 грудня, 16:30

Місце проведення: Бочка Pub, вул. Хрещатик 19А.

Імпровізація. Євген Лещенко

У неділю заплановано сольний виступ Євгена Лещенка. Майстер імпровізації та живого гумору виступатиме без сценарію, без заготовок, без обмежень. Євген спробує створити комедію, перетворюючи будь-яку фразу чи тему від глядачів на непередбачувані жарти, кумедні історії та яскраві моменти. На глядачів чекає вечір справжніх емоцій, легкості та неймовірної взаємодії з залом. Це шоу ніколи не повториться, бо кожен виступ унікальний.

Коли: 7 грудня, 19:00

Місце проведення: Komediant Kyiv, вул. Велика Житомирська, 16.