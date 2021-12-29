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    У Борисполі патрульні зловили п’яного, як чіп, водія (відео)

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    Огляд на рівень алкоголю показав 1,97 проміле - У Борисполі патрульні зловили п’яного, як чіп, водія (відео)
    Огляд на рівень алкоголю показав 1,97 проміле
    фото з відкритих джерел

    Патрульні відсторонили чоловіка від керування автомобілем

    У ніч на 29 грудня, близько першої години, на вулиці Європейській в Борисполі патрульні зупинили автомобіль Chevrolet за порушення правил дорожнього руху. Водій виявився у стані алкогольного сп’яніння. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

    Під час спілкування з 27-річним водієм патрульні помітили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд. Результат – 1,97 проміле. Це майже в десять разів перевищує допустиму норму.

    Патрульні склали на водія адмінпротокол за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані сп’яніння), винесли адмінпостанову за ч. 2 ст. 122 (Порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами) КУпАП та відсторонили чоловіка від керування транспортним засобом.

    Як повідомлялося, в селі Серне на Закарпатті п'яний водій наїхав на двох дітей. Унаслідок аварії помер 9-річний хлопчик.

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    Теги: Національна поліція України водій Київщина автомобіль алкогольне сп'яніння
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    У Борисполі патрульні зловили п’яного, як чіп, водія (відео)