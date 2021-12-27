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    П'яний водій на Закарпатті збив двох дітей

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    34-річний п'яний водій автомобіля Audi наїхав на двох дітей - П'яний водій на Закарпатті збив двох дітей
    34-річний п'яний водій автомобіля Audi наїхав на двох дітей
    фото: МВС

    Один хлопчик помер, інший – у лікарні

    У селі Серне на Закарпатті п'яний чоловік наїхав на двох дітей. Унаслідок аварії помер 9-річний хлопчик. Ще одного потерпілого, 8-річного хлопчика госпіталізували. Про це повідомили у поліції Закарпатської області.

    Інцидент трапився ввечері 26 грудня. Близько 20-ї години правоохоронцям повідомили, що водій наїхав на двох місцевих дітлахів. На місце негайно прибули співробітники групи реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

    Медики, які приїхали за викликом, констатували смерть одного потерпілого. Іншого хлопчика із закритим переломом кульшового суглоба госпіталізували до лікарні.

    За даними правоохоронців, 34-річний водій автомобіля Audi у стані алкогольного сп’яніння не впорався з керуванням та наїхав на дітей, які стояли на правому краю проїжджої частини. Після цього чоловік не зупиняючись продовжив рух та через 300 метрів в’їхав у огорожу.

    Слідчі внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.286-1 Кримінального кодексу України.

    Наразі водія затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Найближчим часом йому буде повідомлено про підозру – чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі. Також слідчі звертатимуться до суду про тримання фігуранта на період розслідування під вартою.

    Напередодні на Київщині у ДТП загорівся автомобіль: серед постраждалих двоє дітей.

    Також нагадаємо, що шістнадцятирічного винуватця ДТП у Харкові судитимуть за двома статтями.

    Теги: ДТП Закарпаття діти смерть водій автомобіль алкогольне сп'яніння розслідування чоловік Audi
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    П'яний водій на Закарпатті збив двох дітей