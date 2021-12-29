Смертельна ДТП на Київщині: водійка Suzuki влетіла у вантажівку (фото)

ДТП сталася на засніженій трасі під Києвом

У ДТП загинув чоловік, ще три особи отримали ушкодження

28 грудня близько 17 години на автошляху Н-01 сполученням Київ-Знам'янка сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

За попередніми даними, 42-річна мешканка Кагарлика за кермом автомобіля Suzuki не впоралася з керуванням та допустила зіткнення з вантажівкою Mercedes, яка рухалася зустрічною смугою.

В результаті автопригоди 21-річна, 33-річна та 48-річний пасажири легковика отримали тілесні ушкодження та були доставлені до Обухівської центральної районної лікарні для надання допомоги. 23-річний пасажир авто загинув на місці до приїзду швидкої допомоги.

На місці події працювали правоохоронці, які встановлювали обставини події.

Також відомо, що водії знаходились без ознак алкогольного сп’яніння та жоден із них не постраждав.

Як повідомлялося, в Софіївській Борщагівці сталася дорожньо-транспортна пригода за участю машини швидкої допомоги: автівка врізалась в електроопору.