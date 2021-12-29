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    Смертельна ДТП на Київщині: водійка Suzuki влетіла у вантажівку (фото)

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    ДТП сталася на засніженій трасі під Києвом - Смертельна ДТП на Київщині: водійка Suzuki влетіла у вантажівку (фото)
    ДТП сталася на засніженій трасі під Києвом
    фото: Нацполіція

    У ДТП загинув чоловік, ще три особи отримали ушкодження

    28 грудня близько 17 години на автошляху Н-01 сполученням Київ-Знам'янка сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    За попередніми даними, 42-річна мешканка Кагарлика за кермом автомобіля Suzuki не впоралася з керуванням та допустила зіткнення з вантажівкою Mercedes, яка рухалася зустрічною смугою.

    В результаті автопригоди 21-річна, 33-річна та 48-річний пасажири легковика отримали тілесні ушкодження та були доставлені до Обухівської центральної районної лікарні для надання допомоги. 23-річний пасажир авто загинув на місці до приїзду швидкої допомоги.

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    Смертельна ДТП на Київщині: водійка Suzuki влетіла у вантажівку (фото)
    Смертельна ДТП на Київщині: водійка Suzuki влетіла у вантажівку (фото)
    Смертельна ДТП на Київщині: водійка Suzuki влетіла у вантажівку (фото)
    фото: Нацполіція

    На місці події працювали правоохоронці, які встановлювали обставини події.

    Також відомо, що водії знаходились без ознак алкогольного сп’яніння та жоден із них не постраждав.

    Як повідомлялося, в Софіївській Борщагівці сталася дорожньо-транспортна пригода за участю машини швидкої допомоги: автівка врізалась в електроопору.

    Теги: Національна поліція України ДТП вантажівки смерть водій Київщина автомобіль
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    Смертельна ДТП на Київщині: водійка Suzuki влетіла у вантажівку (фото)