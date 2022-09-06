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У Києві знову погіршилась якість повітря: причина

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Києві знову погіршилась якість повітря: причина
Киян просять обмежити перебування на відкритому повітрі
фото: КМДА

Жителям столиці рекомендують закрити вікна та обмежити перебування на вулиці

У Києві через пожежі в області знову спостерігається погіршення якості повітря. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Жителям столиці рекомендують закрити вікна та обмежити перебування на вулиці. «До поліпшення ситуації фахівці радять тримати вікна зачиненими, обмежити перебування на відкритому повітрі та пити багато води.  Якщо є очищувач повітря, то слід увімкнути його на максимум», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці 2 вересня на столицю опустився смог. Жителі Києва та сусідніх районів скаржилися на запах гару, дихати неможливо. Також 5 вересня у Києві знову спостерігалося задимлення повітря у зв’язку із пожежами в області.

Як повідомлялося, 1 серпня КМДА оголосила, що тепер у Києві наземний громадський транспорт зупинятиметься на час повітряної тривоги. Пасажири мають залишити салон і пройти до найближчого укриття. Метрополітен, як і раніше, під час повітряної тривоги не здійснюватиме перевезення наземними ділянками та зупинятиме роботу станцій відкритого типу.

Теги: пожежа Київ повітря

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