Київ відбудовує будинок, який першим постраждав від російської ракети (фото)

Будинок на вулиці Лобановського, у який влучила російська ракета, активно відбудовується

Міська влада запевняє, що встигнуть відновити цей будинок і ще кілька до опалювального сезону

Будинок і школа на проспекті Лобановського у Києві, які зазнали ракетного обстрілу на третій день повномасштабної війни, відновлюють. Свіже фото будинку оприлюднив у соціальній мережі Facebook користувач Олексій Соболев.

Автор фото пояснив, що на місці будинку, у який влучила ракета у перші дні повномасштабного вторгнення Росії, раніше була військова частина. Саме тому, на його думку, будівля і стала ціллю для ракетного удару росіян.

«Сімнадцять років тому на місці будинку і школи була військова частина, а як ми зараз знаємо, росіяни воюють по картах 80-х років, тому й запустили по школі високоточну ракету з чіпами знятими зі стіралки», – написав він.

За словами Олексія Соболева, школу, яка також постраждала внаслідок обстрілу, уже відремонтували. Будинок міська влада обіцяє відремонтувати до початку зими.

«Школу відремонтували, Тіна пішла в третій клас, а Майю віддамо туди в садочок. Дім теж відремонтують, може навіть до зими й встигнуть. Теорія еволюції каже, що виживає не сильніший, а той, хто краще адаптується. Вірю, що українці такі – чемпіони по адаптації. Так і переможемо», – йдеться у дописі.

Зазначимо, раніше міська влада Києва повідомляла, що тривають відновлювальні роботи в 11 житлових будинках та низці об'єктів соціальної інфраструктури, які зазнали найбільших руйнувань внаслідок обстрілів російськими варварами.

«Завершити роботи на першочергових об’єктах місто планує до початку опалювального сезону. Зокрема, ми робимо все, щоб восени до своїх домівок повернулися мешканці пошкоджених багатоповерхівок на вулиці Кошиця, Чорнобильській, Богатирській, Крушельницької, Котельникова (2 житлових будинки), Гаврилишина (2 житлових будинки), Ірпінській, на проспектах Свободи та Лобановського», – повідомила пресслужба Київської міської держадміністрації.

Наслідки ракетного удару по будинку на вулиці Лобановського

Загалом, як зазначається у повідомленні КМДА, у столиці було пошкоджено понад 640 інфраструктурних об’єктів та житлових будинків. Вони зазнали руйнувань різного ступеню. Зокрема, постраждали 89 об'єктів житлово-комунального господарства, 53 заклади освіти, 15 об'єктів охорони здоров'я, 197 житлових будинків, 12 закладів культури, 5 закладів соціального захисту.

«На відновлювальні роботи на 360 об’єктах столиця виділила з резервного фонду міського бюджету майже 600 млн грн. Іще 200 млн грн виділив уряд», – зазначили у КМДА.

Нагадаємо, російські окупанти поцілили у житловий будинок у Солом’янському районі Києва. 26 лютого о 08:54 ранку сталося влучання крилатої ракети в житловий будинок по проспекту Лобановського 6-А.