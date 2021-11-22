За три дні у «Борисполі» виявлено десятки пасажирів із підробленими Covid-сертифікатами
Правоохоронці перевіряють паперові документи про вакцинацію та документи в «Дії»
Поліція відкрила кримінальні провадження за фактом підробки документів
У період із 19 до 21 листопада в міжнародному аеропорту «Бориспіль» 25 осіб пред’явили документи про вакцинацію з ознаками підробки. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України щодо підробки, а також використання підроблених документів.
За кожним із фактів буде здійснено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію.
Як повідомлялося, станом на 18 листопада в Україні було виявлено близько 210 тисяч фальшивих covid-документів.
Тим часом стало відомо, скільки українців не збираються вакцинуватися від Covid-19. А ось головний санлікар розповів, що люди у реанімації залюбки розповідають, чи вони справді вакциновані.
Науковці розповіли, що буває з тими, хто боїться вакцинації.
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