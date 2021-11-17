«Ми йдемо на захід». Бійці Нацгвардії вирушили на кордон з Білоруссю (фото, відео)

Підрозділи Нацгвардії вирушили на допомогу прикордонникам

Підрозділи швидкого реагування Нацгвардії вирушили на західний кордон для захисту України.

«Наші підрозділи вирушили на захід, щоб захистити рубежі нашої держави. Працюємо разом із прикордонниками і зробимо все, щоб українські кордони залишалися недоторканими», – йдеться у повідомленні.

Гвардійці наголошують, що північні сусіди України використовують мігрантів як гібридну зброю проти Європи.

«Наша бригада готується виїжджати на захід виконувати бойове завдання із захисту нашого суверенітету і недоторканістю нашого кордону… Пересічні люди можуть сказати, що в принципі немає нічого простішого, ніж наставити кулеметних позицій і наробити дірок у тих, хто спробує перетнути наш кордон. І пересічна людина матиме рацію. Частково. У нас є всі засоби та ресурси, щоб успішно воювати як із диверсійно-розвідувальними групами, так і з батальйонно-тактичними групами, механізованими підрозділами. Але що робити, якщо авангард прориву кордону очолять жінки та діти. Бо в нас триває гібридна війна і це вже було», – розповів напередодні пресофіцер бригади Харитін Старський, пригадуючи 2014 рік на Донбасі, коли цивільні мешканці блокували колони військової техніки.

«Саме тому в це відрядження ми їдемо озброєні не лише нашими стандартними інструментами боротьби і захисту нашого суверенітету, але і з спецзасобами. У разі будь-яких збройних провокацій із того боку противника ми готові застосувати увесь наш арсенал, який маємо в наявності і захистити державний кордон», – резюмував речник бригади.

У МВС заявили, що Україна готується до ескалації на кордоні з Білоруссю.

Нагадаємо, 17 листопада зранку мігранти знову штурмують білорусько-польський кордон.

Тим часом Швеція готова направити своїх військових до України. У Євросоюзі напередодні заявили, що не допоможуть Україні воєнним шляхом у разі нападу Росії. Разом з тим прем'єр Британії закликав ЄС підтримати Україну.

Як відомо, оперативна група до 600 британських військовослужбовців готова розгорнутися в Україні на тлі побоювання російського вторгнення.

Також США слідом за Британією заявили про готовність надати військову підтримку Україні.

Крім того, уряд виділив понад 20 млн на колючий дріт для кордону з Білоруссю.