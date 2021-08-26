У «Борисполі» прикордонники затримали іноземця, якого шукав Інтерпол

Естонця розшукували правоохоронні органи Фінляндії за незаконний обіг наркотиків

Військовослужбовці Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» затримали в аеропорту «Бориспіль» іноземця, який був у міжнародному розшуку. Про це повідомляє пресслужба Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ».

Чоловік прямував на літак до Амстердама та під час оформлення пасажирів авіарейсу на документи естонця спрацювала база даних Інтерполу. В базі зазначалося – при виявленні заарештувати.

Охоронці кордону одразу затримали громадянина Естонії та сповістили Укрбюро Інтерполу у Києві, співробітники якого підтвердили, що іноземець дійсно перебуває в розшуку.

З'ясувалося, що чоловіка розшукували правоохоронні органи Фінляндії за незаконний обіг наркотичних засобів.

Особу передано співробітникам Нацполіції для подальших правових дій.

Як повідомлялося, нещодавно в аеропорту «Київ» прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту пропуску «Київ» затримали громадянина Німеччини, щодо якого спрацювала база даних Інтерполу. Іноземця, який прямував авіарейсом «Київ-Тбілісі», розшукували правоохоронні органи Німеччини.

У міжнародному пункті пропуску для повітряного сполучення «Харків» прикордонники виявили 32-річного громадянина Росії, який перебував в міжнародному розшуку.

Служба безпеки України викрила іноземного громадянина, який перебуває в міжнародному розшуку за лінією Інтерполу через вчинення злочинів терористичного характеру. Оперативники спецслужби встановили, що іноземець переховувався на території України з 2019 року. Тут він намагався уникнути кримінальної відповідальності за злочини, вчинені на території іншої держави.