Уряд виділив понад 20 млн на колючий дріт для кордону з Білоруссю

Кошти будуть виділені з резервного фонду для виготовлення стрічки «Єгоза»

Кабінет міністрів України виділив ще 21 млн грн для укріплення державного кордону України, повідомляє Урядовий портал.

«Уряд виділив Державній прикордонній службі України 21 млн грн для інженерно-технічного облаштування державного кордону з метою зміцнення обороноздатності держави. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабінету міністрів України 15 листопада», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що кошти будуть виділені з резервного фонду державного бюджету та спрямовані на закупівлю сировини для виготовлення спіральної колючо-ріжучої стрічки типу «Єгоза» з метою забезпечення охорони державного кордону України.

«Суверенітет і територіальна цілісність нашої держави, безпека громадян - найголовніші завдання Уряду. Тому надзвичайно важливим є своєчасне здійснення заходів з інженерно-технічного облаштування державного кордону, створення необхідних умов для виявлення та припинення незаконного його перетину», – зазначила перша віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомляв, що планується виділення коштів з Державного бюджету 2022 року на будівництво державного кордону України, на тлі ситуації з мігрантами на білорусько-польському кордоні.

Монастирський заявляв, що Україна має наступного року побудувати кордон з Білоруссю та Росією.

Раніше повідомлялося, що 16 листопада мігранти поранили польську прикордонницю поблизу від пункту пропуску «Кузня».

Також мігранти влаштовували тисняву та зносили частину огорожі, а також закидали польських прикордонників та поліцейських камінням.

У ніч на 16 листопада білоруські військові руйнували паркан на кордоні з Польщею, щоб мігранти могли нелегально дістатися на територію країни. Проте польська армія та прикордонники змогли відбити атаку.

Також 16 листопала Польська поліція показала, як відбиває штурм мігрантів за допомогою водометів.

Як відомо, 8 листопада на польсько-білоруському кордоні загострилася ситуація.

Нагадаємо, Естонія також обладнає колючим дротом свій кордон із Росією.

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