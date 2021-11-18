Україна завернула в Білорусь 15 «туристів» із Близького Сходу

Охоронці кордону з’ясували, що іноземці кілька тижнів перебували в районі табору мігрантів у Білорусі

«Туристи» запевняли, що після відвідування Білорусі вони зацікавилися краєвидами Львівщини

Державна прикордонна служба України (ДПСУ) попередила спробу іноземних громадян з Близького Сходу потрапити в Україну з Республіки Білорусь. Про це сьогодні ввечері повідомляється на сайті Держприкордонслужби.

«За більш ніж вигаданою метою поїздки сьогодні вони намагалися перетнути кордон у пункті пропуску на Чернігівщині. 15 іноземців прямували рейсовим автобусом з Мінська. Під час заходів прикордонного контролю громадяни говорили військовослужбовцям ДПСУ, що прямують в нашу державу з метою туризму», – розповіли прикордонники.

Проте, у ході додаткової перевірки охоронці кордону з’ясували, що іноземці, серед яких четверо підлітків, кілька тижнів тому прилетіли в столицю Білорусі та одразу ж попрямували у Гродненську область.

З їх слів оглянувши «визначні пам’ятки» на заході сусідньої республіки мандрівники вирішили завітати ще й в Україну. «Туристи» запевняли, у нашій країні їх найбільше цікавлять краєвиди Львівщини. Саме зі Львова вони, начебто, планували повернутися додому.

Проте такий туристичний маршрут не переконав правоохоронців та не став підставою для підтвердження мети їхньої подорожі.

Також встановлено, що більшість із зазначених осіб мали паспорти, видані практично в один період, у вересні – жовтні цього року.

Військовослужбовці Держприкордонслужби прийняли рішення щодо не пропуску та повернення мандрівників до Республіки Білорусь, адже вказані особи не мали підстав для в’їзду на територію нашої держави.

Нагадаємо, що кордон з Республікою Білорусь в даний час посилено, в тому числі проводяться заходи щодо упередження спроб використання каналів офіційного в’їзду потенційними нелегальними мігрантами.

Зазначимо, сьогодні на кордоні Білорусі та Польщі померла однорічна дитина мігрантів. Таким чином, кількість жертв серед біженців зросла до 13.

Також 18 листопада Рада дозволила прикордонникам застосовувати зброю.

Як відомо, на білорусько-польському кордоні загострилася ситуація з мігрантами. За деякими оцінками, понад 16 тисяч мігрантів загалом намагаються потрапити на територію Європейського Союзу.

Українська влада заявила про готовність до можливих провокацій та напливу мігрантів. Також Зеленський попросив ЄС допомогти зі зміцненням кордону з Білоруссю.

Задля уникнення напливу мігрантів з Білорусі, Україна вирішила посилити охорону державного кордону з країною-сусідом.

Як заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, найуразливіші ділянки українсько-білоруського кордону буде посилено додатковими підрозділами Держприкордонслужби, Нацполіції та Нацгвардії. З його слів, йдеться про 8,5 тисяч силовиків.

Напередодні уряд виділив понад 20 млн на колючий дріт для кордону з Білоруссю.