У «Борисполі» виявлено ще чотирьох пасажирів із підробленими Covid-сертифікатами

Сертифікати перевіряють у пунктах пропуску в аеропорту

Поліція Київщини продовжує перевіряти Covid-сертифікати на ознаки підробки

1 листопада на території міжнародного аеропорту «Бориспіль» правоохоронці виявили у чотирьох осіб документи про вакцинацію, що можуть містити ознаки підробки. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України щодо підробки, а також використання підроблених документів.

За кожним із фактів буде здійснено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію.

Нагадаємо, 31 жовтня на території аеропорту «Бориспіль» у семи осіб були виявлені документи про вакцинацію, що можуть містити ознаки підробки.

Всього за тиждень правоохоронці задокументували 55 сертифікатів про вакцинацію з ознаками підробки.

Нещодавно в аеропорту «Бориспіль» під час перевірки документів працівники Державної прикордонної служби виявили у колишньої нардепки Надії Савченко та її сестри Віри сертифікати вакцинації проти Covid-19 із явними ознаками підробки.

Надія Савченко запевняє, що не підробляла та не купувала Covid-сертифікат.

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