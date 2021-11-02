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    У «Борисполі» виявлено ще чотирьох пасажирів із підробленими Covid-сертифікатами

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    Сертифікати перевіряють у пунктах пропуску в аеропорту - У «Борисполі» виявлено ще чотирьох пасажирів із підробленими Covid-сертифікатами
    Сертифікати перевіряють у пунктах пропуску в аеропорту
    Фото: МВС

    Поліція Київщини продовжує перевіряти Covid-сертифікати на ознаки підробки

    1 листопада на території міжнародного аеропорту «Бориспіль» правоохоронці виявили у чотирьох осіб документи про вакцинацію, що можуть містити ознаки підробки. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України щодо підробки, а також використання підроблених документів.

    За кожним із фактів буде здійснено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію.

    Нагадаємо, 31 жовтня на території аеропорту «Бориспіль» у семи осіб були виявлені документи про вакцинацію, що можуть містити ознаки підробки.

    Всього за тиждень правоохоронці задокументували 55 сертифікатів про вакцинацію з ознаками підробки.

    Нещодавно в аеропорту «Бориспіль» під час перевірки документів працівники Державної прикордонної служби виявили у колишньої нардепки Надії Савченко та її сестри Віри сертифікати вакцинації проти Covid-19 із явними ознаками підробки.

    Надія Савченко запевняє, що не підробляла та не купувала Covid-сертифікат.

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    Теги: Національна поліція України кримінал Аеропорт Бориспіль Київщина вакцинація
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    У «Борисполі» виявлено ще чотирьох пасажирів із підробленими Covid-сертифікатами