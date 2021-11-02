У «Борисполі» виявлено ще чотирьох пасажирів із підробленими Covid-сертифікатами
Поліція Київщини продовжує перевіряти Covid-сертифікати на ознаки підробки
1 листопада на території міжнародного аеропорту «Бориспіль» правоохоронці виявили у чотирьох осіб документи про вакцинацію, що можуть містити ознаки підробки. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України щодо підробки, а також використання підроблених документів.
За кожним із фактів буде здійснено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію.
Нагадаємо, 31 жовтня на території аеропорту «Бориспіль» у семи осіб були виявлені документи про вакцинацію, що можуть містити ознаки підробки.
Всього за тиждень правоохоронці задокументували 55 сертифікатів про вакцинацію з ознаками підробки.
Нещодавно в аеропорту «Бориспіль» під час перевірки документів працівники Державної прикордонної служби виявили у колишньої нардепки Надії Савченко та її сестри Віри сертифікати вакцинації проти Covid-19 із явними ознаками підробки.
Надія Савченко запевняє, що не підробляла та не купувала Covid-сертифікат.