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    За підробні сертифікати про вакцинацію каратимуть тривалим ув'язненням? Подробиці

    документ
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    За підробні сертифікати про вакцинацію каратимуть тривалим ув'язненням? Подробиці
    фото з відкритих джерел

    Відповідний законопроєкт планують розглянути вже 2 листопада

    У вівторок, 2 листопада, о 16:00 відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, яке скликає президент Володимир Зеленський. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив народний депутат України від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко, додавши до допису копію листа-звернення президента до спікера Верховної Ради.

    Згідно з документом, народним депутатам буде запропоновано проголосувати за ряд законопроєктів, невідкладних, на думку глави держави.

    Зокрема, планується розглянути такі законопроєкти та постанови:

    • про додаткові заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (посилення карантинних обмежень у Верховній Раді);
    • про спрощене набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України
    • про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень.

    Щодо останнього законопроєкту, який має реєстраційний номер 6084 та передбачає суттєве посилення відповідальності за підробку сертифікатів про вакцинацію, його ініціатором є голова уряду Денис Шмигаль.

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    За підробні сертифікати про вакцинацію каратимуть тривалим ув'язненням? Подробиці
    За підробні сертифікати про вакцинацію каратимуть тривалим ув'язненням? Подробиці
    Документ: Олексій Гончаренко/Facebook

    Документом вносяться зміни до Кримінального кодексу України. Зокрема, за використання підробних документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень, пропонується штрафувати людей на суму від однієї до двох тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17–34 тис. грн) або карати обмеженням волі на строк до двох років.

    Покарання для медичних працівників за внесення завідомо неправдивих відомостей до медичної документації щодо проведення профілактичних щеплень планують встановити на рівні штрафу від двох чотирьох тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34–68 тис. грн) або позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

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    Теги: Верховна Рада депутат Олексій Гончаренко закон Володимир Зеленський хвороби вакцинація Денис Шмигаль
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    За підробні сертифікати про вакцинацію каратимуть тривалим ув'язненням? Подробиці