Савченко прокоментувала скандал з підробленим Covid-сертифікатом

Савченко дорікнула владі примусовою вакцинацією і необхідністю пред’являти додаткові документи при перетині кордону

Екснардеп Надія Савченко запевняє, що не підробляла і не купувала Covid-сертифікат. Про це вона сказала в ефірі програми на телеканалі «Україна 24».

«Скандалу не буде. Ні Віра Савченко, ні я, не підробляли, не замовляли, не купували ніяких сертифікатів», – сказала Надія Савченко, коментуючи інформацію про те, що вони з сестрою взяли підроблений Covid-сертифікат для того, щоб пройти прикордонний контроль в аеропорту «Бориспіль».

За словами Надії Савченко, інформація про здоров'я знаходиться під захистом держави і ніхто не має права розголошувати цю інформацію, а при перетині кордону ніхто не має права вимагати від людей неіснуючі документи.

«Що таке документ для перетину кордону? У законі написано, що це: закордонний паспорт громадянина України, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, посвідчення моряка або пілота. Де написано хоча б про якийсь додатковому документі для перетину кордону?», – розповіла вона.

Екснардеп також зазначила, що якщо документ називають підробленим, це має підтвердити експертиза під час якої ймовірну підробку мають порівняти із оригіналом.

«Покажіть хоча б один оригінал документу, якщо це документ – що це таке, воно ніде не визнано документом. Покажіть оригінал. Всі ці папірці виглядають по різному. Покажіть хоча б один оригінал, тоді зможете говорити про якісь підробки», – заявила Савченко.

Вона також відмовилася відповідати на запитання ведучого програми про те, чи робила вона щеплення від коронавірусу, посилаючись на закон про захист персональних даних про здоров'я людини.

«Коли у вас запитують, прищеплювалися ви чи ні, це інформація про ваше здоров'я, яка захищається державою. Ніхто не має права розголошувати інформацію про ваше здоров'я», – зазначила вона.

Далі вона згадала, як в Україні вводили масковий режим.



«Я пам'ятаю всі скандали, коли ловили хлопчиків у трусах, які плавали у Дніпрі, і одягали на них масочку. Я пам'ятаю, як вводили локдаун, валили економіку країни. Убивши повністю медицину для людей, переходять на ветеринарну. А що таке ветеринарна медицина? Це коли корову або собаку прищеплюють без її згоди. Зараз хочуть зробити ветеринарну медицину, замінивши нею медицину для людей», – сказала колишня нардепка.



Савченко додала, що інформацію про стан здоров'я людини не можна розголошувати.

Як повідомлялося, Міністерство внутрішніх справ підрахувало кількість відкритих кримінальних справ за фактом підробки covid-сертифікатів. Таких в Україні вже майже 800.

Нагадаємо, Надія Савченко побувала у Туреччині та поділилася на своїй сторінці у Facebook світлинами з поїздки.

Раніше Савченко показала, чим займається після відходу від великої політики. Вона оприлюднила низку світлин, на яких справно порається по господарству.

Як відомо, Надія Савченко, яка балотувалася в Раду в окрузі №51 (Донецька область), з низьким результатом програла вибори. На окрузі переміг самовисуванець Олександр Ковальов, який набрав 33% голосів виборців.

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