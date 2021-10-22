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    У «Борисполі» екснардепку Савченко спіймали з підробленим Covid-сертифікатом

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    Нещодавно Надія Савченко побувала в Туреччині - У «Борисполі» екснардепку Савченко спіймали з підробленим Covid-сертифікатом
    Нещодавно Надія Савченко побувала в Туреччині
    Фото: Нацполіція

    Поліція притягує до відповідальності колишню нардепку за використання підробленого Covid-сертифіката

    Днями в аеропорту «Бориспіль» під час перевірки документів працівники Державної прикордонної служби виявили у двох жінок сертифікати вакцинації проти Covid-19 із явними ознаками підробки. Встановлено, що одна із фігуранток є колишньою народною депутаткою. Інформацію про правопорушення передали до поліції. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Поліція не називає імен порушниць. Однак на оприлюднених правоохоронцями Covid-сертифікатах вказані дати народження, які збігаються з даними колишньої народної депутатки Надії Савченко (11 травня 1981 роки) та її сестри Віри Савченко (12 січня 1983 року).

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    У «Борисполі» екснардепку Савченко спіймали з підробленим Covid-сертифікатом
    У «Борисполі» екснардепку Савченко спіймали з підробленим Covid-сертифікатом

    За фактом використання підроблених документів було розпочате кримінальне провадження за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України. Розслідування проводять дізнавачі поліції Київщини.

    Вилучені документи направлені на проведення необхідних експертиз.

    Найближчим часом буде прийняте рішення про оголошення підозри фігуранткам.

    Як повідомлялося, Міністерство внутрішніх справ підрахувало кількість відкритих кримінальних справ за фактом підробки covid-сертифікатів. Таких в Україні вже майже 800.

    Нагадаємо, Надія Савченко побувала у Туреччині та поділилася на своїй сторінці у Facebook світлинами з поїздки.

    Раніше Савченко показала, чим займається після відходу від великої політики. Вона оприлюднила низку світлин, на яких справно порається по господарству.

    Як відомо, Надія Савченко, яка балотувалася в Раду в окрузі №51 (Донецька область), з низьким результатом програла вибори. На окрузі переміг самовисуванець Олександр Ковальов, який набрав 33% голосів виборців.

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    Теги: Національна поліція України Надія Савченко кримінал Аеропорт Бориспіль Київщина вакцинація
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    У «Борисполі» екснардепку Савченко спіймали з підробленим Covid-сертифікатом