У канаві під Києвом виявлено тіло чоловіка з ножовим пораненням



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На місці виявлення тіла працювала слідчо-оперативна група Фото: Нацполіція

Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення особи вбитого, пошук знаряддя вбивства та осіб зловмисників

Поліція встановлює особу загиблого у с. Білогородка Києво-Святошинського району. Повідомлення на спецлінію «102» про виявлення у канаві чоловіка без ознак життя, неподалік котеджного містечка надійшло у середу, 28 серпня, пізно увечері.

На місце пригоди прибув керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов, який взяв під особистий контроль розслідування даної кримінальної справи, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Виїздом слідчо-оперативної групи, медиками та криміналістами під час попереднього огляду на тілі чоловіка віком приблизно 30 років виявлено колоте ножове поранення в області серця.

Поки особа постраждалого встановлюється. Тіло відправлено на експертизу.

Хто позбавив чоловіка життя – наразі також невідомо. Знаряддя вбивства виявлено не було.

На даний момент усі зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення особи вбитого, пошук знаряддя вбивства та осіб зловмисників.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.