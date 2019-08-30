Поліція затримала підозрюваного у вбивстві чоловіка, тіло якого знайшли у канаві під Києвом



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Підозрюваного затримано у приватному секторі одного з районів Києва Фото: Нацполіція

Поліція Київщини повідомила про розкриття зухвалого вбивства

Кримінальна поліція Київської області спільно з оперативниками Києво-Святошинського району затримали вбивцю, який позбавив життя свого товариша. Про це повідомив керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомлялося раніше, 28 серпня жителі котеджного містечка «Зелений бульвар» у с. Білогородка у канаві знайшли тіло чоловіка.

В ході невідкладних оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу загиблого. Складність роботи правоохоронців полягала у тому, що вбивця забрав у чоловіка усі особисті речі.

Впродовж доби слідчо-оперативна група вийшла на слід підозрюваного, він в цей час переховувався у приватному секторі одного з районів Києва, та затримали його.

В ході слідства з’ясувалося, що 34-річний громадянин, мешканець східного регіону України, проживав у квартирі загиблого. Чоловіки приятелювали та разом підзаробляли на будівництві. Однак, між ними стався конфлікт, що врешті призвів до вбивства.

Підозрюваного затримано у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Нині він дає покази слідчим. Днями судом буде обиратися міра запобіжного заходу.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство). Санкція статті передбачає позбавлення волі від семи до п’ятнадцяти років.