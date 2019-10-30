Поліція затримала уродженця Херсонщини, який обкрадав будинки на Київщині



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Правоохоронці інкримінують молодику три крадіжки з помешкань

Упродовж жовтня до поліції Білої Церкви надійшли повідомлення про крадіжки з приватних будинків.

Під час проведення низки оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили особу зловмисника та затримали його. Ним виявився раніше судимий за аналогічні злочини 23-річний уродженець Херсонщини. Він не має постійного місця проживання і останнім часом мешкав у різних регіонах країни.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Молодик надав працівникам поліції правдиві свідчення у скоєних злочинах. Наразі йому інкримінують три крадіжки з помешкань.

Зокрема, на початку жовтня зловмисник проник до одного з будинків по вулиці Сквирське шосе шляхом пошкодження замка вхідних дверей. З помешкання він викрав телевізор та пилотяг. А до будинку, що на вулиці Чубинського, він проник шляхом розбиття віконного скла, звідки викрав батареї опалення та частини газового котла. Крадій виносив з будинків все, що можна було потім спродати. У подальшому збував викрадені речі незнайомим людям, а виручені кошти витрачав на прожиття та оковиту.

За фактами крадіжок відкриті кримінальні провадження за ст. 185 Кримінального кодексу України. Поліцейські перевіряють затриманого на причетність до скоєння інших злочинів на Білоцерківщині та столичної області.

Молодикові загрожує ув’язнення до 6 років. Триває слідство.