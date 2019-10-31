Невдале пограбування: в Ірпені молодик попався на спробі обікрасти термінал



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Молодик намагався викрасти гроші з терміналу оплати послуг Фото: Нацполіція

Чоловік підозрюється ще у викраденні грошей на одній з автомийок міста

У ніч на 30 жовтня до ірпінської поліції надійшло повідомлення про спробу крадіжки грошей з терміналу оплати послуг невідомою особою. Сектор кримінальної поліції завадив зловмиснику завершити протиправні дії.

Побачивши поліцейських, чоловік спробував втекти, але марно: його затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Це 32-річний місцевий житель, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

В автомобілі затриманого правоохоронці виявили, окрім викрутки, плоскогубці, рукавиці ще й купюроприймач.

В ході подальшої перевірки чоловіка на причетність до вчинення аналогічних злочинів, встановлено, що він підозрюється ще у викраденні грошей шляхом зламу купюроприймача на одній з автомийок міста.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає стягнення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 80-ти до 240 годин, або виправні роботами на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років. Тривають слідчі дії.