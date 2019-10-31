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    Невдале пограбування: в Ірпені молодик попався на спробі обікрасти термінал

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    Молодик намагався викрасти гроші з терміналу оплати послуг - Невдале пограбування: в Ірпені молодик попався на спробі обікрасти термінал
    Молодик намагався викрасти гроші з терміналу оплати послуг
    Фото: Нацполіція

    Чоловік підозрюється ще у викраденні грошей на одній з автомийок міста

    У ніч на 30 жовтня до ірпінської поліції надійшло повідомлення про спробу крадіжки грошей з терміналу оплати послуг невідомою особою. Сектор кримінальної поліції завадив зловмиснику завершити протиправні дії.

    Побачивши поліцейських, чоловік спробував втекти, але марно: його затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Це 32-річний місцевий житель, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    В автомобілі затриманого правоохоронці виявили, окрім викрутки, плоскогубці, рукавиці ще й купюроприймач.

    В ході подальшої перевірки чоловіка на причетність до вчинення аналогічних злочинів, встановлено, що він підозрюється ще у викраденні грошей шляхом зламу купюроприймача на одній з автомийок міста.

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    Невдале пограбування: в Ірпені молодик попався на спробі обікрасти термінал
    Невдале пограбування: в Ірпені молодик попався на спробі обікрасти термінал

    Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає стягнення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 80-ти до 240 годин, або виправні роботами на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років. Тривають слідчі дії.

    Національна поліція України кримінал Київщина пограбування Ірпінь чоловік
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