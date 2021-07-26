У будинках на 15 вулицях Києва немає води: список, причини
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У понеділок, 26 липня, за низкою адрес у Києві відсутнє холодне водопостачання. Це пов’язано з аварійними та плановими ремонтними роботами. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».
Так, 26 липня у зв'язку із плановими ремонтними роботами тимчасово буде відсутнє водопостачання за адресами:
з 09:00 до 18:00:
- вул. Василя Тютюнника (А. Барюса), 32, 40
з 09:00 до 23:00:
- вул. Білицька.
Через аварії на мережі тимчасово відсутнє холодне водопостачання за адресами:
- вул. Добровольчих батальйонів, 26, 28
- вул. Ржищівська, 2, 3, 4, 5, 7, 10
- вул. Омелютинська, 14, 16, 24, 26
- вул. Тимірязєвська, 3, 6А
- пров. Мінський, 21, 23, 36, 38, 40, 42
- вул. Ревуцького, 5А
- вул. Антона Цедіка, 9, 11
- вул. Євгенії Мірошниченко, 6/11
- вул. Маршала Гречка, 11, 11А
- вул. Шолом-Алейхема, 14
- вул. Дунаєвського, 8, 10
- вул. Дунаєвського, 2, 3
- вул. Садова, 22 - 68, 17 - 41.
Як повідомлялося, на покращення водопостачання Київ витратить 70 млн євро французького кредиту. Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про ратифікацію Рамкового договору між урядом України та урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки проєкту з покращення водопостачання у місті Києві», який Верховна Рада ухвалила 1 липня 2021 року.