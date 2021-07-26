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    У будинках на 15 вулицях Києва немає води: список, причини

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    У домівках частини киян зникла вода - У будинках на 15 вулицях Києва немає води: список, причини
    У домівках частини киян зникла вода
    Фото з відкритих джерел

    Через аварії без води будинки на 13 вулицях

    У понеділок, 26 липня, за низкою адрес у Києві відсутнє холодне водопостачання. Це пов’язано з аварійними та плановими ремонтними роботами. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

    Так, 26 липня у зв'язку із плановими ремонтними роботами тимчасово буде відсутнє водопостачання за адресами:

    з 09:00 до 18:00:

    • вул. Василя Тютюнника (А. Барюса), 32, 40

    з 09:00 до 23:00:

    • вул. Білицька.

    Через аварії на мережі тимчасово відсутнє холодне водопостачання за адресами:

    • вул. Добровольчих батальйонів, 26, 28
    • вул. Ржищівська, 2, 3, 4, 5, 7, 10
    • вул. Омелютинська, 14, 16, 24, 26
    • вул. Тимірязєвська, 3, 6А
    • пров. Мінський, 21, 23, 36, 38, 40, 42
    • вул. Ревуцького, 5А
    • вул. Антона Цедіка, 9, 11
    • вул. Євгенії Мірошниченко, 6/11
    • вул. Маршала Гречка, 11, 11А
    • вул. Шолом-Алейхема, 14
    • вул. Дунаєвського, 8, 10
    • вул. Дунаєвського, 2, 3
    • вул. Садова, 22 - 68, 17 - 41.

    Як повідомлялося, на покращення водопостачання Київ витратить 70 млн євро французького кредиту. Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про ратифікацію Рамкового договору між урядом України та урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки проєкту з покращення водопостачання у місті Києві», який Верховна Рада ухвалила 1 липня 2021 року.

    Теги: Київ Київводоканал ремонт аварія водопостачання
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    У будинках на 15 вулицях Києва немає води: список, причини