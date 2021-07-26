У будинках на 15 вулицях Києва немає води: список, причини

Через аварії без води будинки на 13 вулицях

У понеділок, 26 липня, за низкою адрес у Києві відсутнє холодне водопостачання. Це пов’язано з аварійними та плановими ремонтними роботами. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

Так, 26 липня у зв'язку із плановими ремонтними роботами тимчасово буде відсутнє водопостачання за адресами:

з 09:00 до 18:00:

вул. Василя Тютюнника (А. Барюса), 32, 40

з 09:00 до 23:00:

вул. Білицька.

Через аварії на мережі тимчасово відсутнє холодне водопостачання за адресами:

вул. Добровольчих батальйонів, 26, 28

вул. Ржищівська, 2, 3, 4, 5, 7, 10

вул. Омелютинська, 14, 16, 24, 26

вул. Тимірязєвська, 3, 6А

пров. Мінський, 21, 23, 36, 38, 40, 42

вул. Ревуцького, 5А

вул. Антона Цедіка, 9, 11

вул. Євгенії Мірошниченко, 6/11

вул. Маршала Гречка, 11, 11А

вул. Шолом-Алейхема, 14

вул. Дунаєвського, 8, 10

вул. Дунаєвського, 2, 3

вул. Садова, 22 - 68, 17 - 41.

Як повідомлялося, на покращення водопостачання Київ витратить 70 млн євро французького кредиту. Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про ратифікацію Рамкового договору між урядом України та урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки проєкту з покращення водопостачання у місті Києві», який Верховна Рада ухвалила 1 липня 2021 року.