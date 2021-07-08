Детективи ДБР прийшли з обшуками в «Київводоканал»

Справа стосується об'єктів будівництва водопровідно-каналізаційного господарства

У четвер, 8 липня, о 10:30 до головного офісу ПрАТ «АК «Київводоканал» прийшли з обшуками співробітники Державного бюро розслідувань. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

Слідчі дії відбуваються відповідно до ухвали суду у справі щодо об'єктів будівництва водопровідно-каналізаційного господарства.

Співробітники ДБР дочекались приїзду адвокатів підприємства та розпочали процесуальні дії.

Із боку працівників «Київводоканалу» немає жодного перешкоджання слідчим.

Як повідомлялося, 8 липня у приміщеннях Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації та комунальної корпорації «Київавтодор» слідчі Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокурора Офісу генеральної прокуратури провели обшуки.

Державне бюро розслідувань заявляє, що викрило схему заволодіння бюджетними коштами посадовцями комунальної корпорації «Київавтодор» та Департаментів транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації.

Раніше мер Києва Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах і в департаментах КМДА тиском на столичну владу і особистим тиском на нього.