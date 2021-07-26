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    У Києві функціонує близько 20 хімічно небезпечних об'єктів: є загроза для людей

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    Лабораторії підприємств самі вимірюють рівень хімічно небезпечних речовин у повітрі&nbsp; - У Києві функціонує близько 20 хімічно небезпечних об'єктів: є загроза для людей
    Лабораторії підприємств самі вимірюють рівень хімічно небезпечних речовин у повітрі 
    Фото з відкритих джерел

    На небезпечних об'єктах використовується хлор, аміак і азот

    У межах Києва знаходиться близько двох десятків хімічно небезпечних об'єктів. Люди, які проживають поруч, перебувають у зоні потенційного ризику. Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» розповів командир комунальної аварійно-рятувальної служби (КАРС) «Київська служба порятунку» Дмитро Піхало, коментуючи аварію на «Рівнеазоті».

    «У Києві функціонує приблизно 18 хімічно небезпечних об'єктів, на яких здебільшого використовується хлор і аміак. Також є декілька азотних підприємств. Люди, які мешкають у зоні можливого ураження, підпадають під небезпеку. Якщо ви почули сирену, ви маєте зачинитися у себе вдома, увімкнути радіо, телевізор. Можуть їздити спеціальні аварійні служби, такі, як наша, і проводити оповіщення. Якщо щось трапляється, одразу проводиться оповіщення населення. На заводі має функціонувати лабораторія. Якщо щось трапляється, на заводі існує система оповіщення, включаються сирени», – розповів Піхало.

    За словами рятувальника, кияни часто звертаються до них, коли відчувають якийсь хімічний запах.

    «У нас багато таких викликів – сваряться сусіди і нашатирем обливають двері. Наша мобільна лабораторія приїжджає, проводить заміри на наявність хімічних речовин», – пояснив він.

    Нагадаємо, 20 липня на підприємстві «Рівнеазот» сталась позаштатна ситуація – розгерметизація трубопроводу у цеху виробництва азотної кислоти. Місцеві жителі встигли відзняти відео і фото аварії. А головне – яскравої жовтої хмари, яка нависла над містом.

    Ввечері 20 липня рятувальники повідомили, що витік кислоти зупинено. Інспектори Держекоінспекції провели заміри шкідливих домішок у повітрі та досліджують грунт біля підприємства.

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    Теги: Київ аварія рятувальники кияни небезпека
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    У Києві функціонує близько 20 хімічно небезпечних об'єктів: є загроза для людей