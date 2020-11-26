У будинках на семи вулицях Києва зникла вода (адреси)

На водомережі сталися аварії

Сьогодні, 26 листопада, сталася низка пошкоджень на мережі холодного водопостачання в Києві. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

У зв’язку з цим тимчасово відсутнє водопостачання за такими адресами:

вул. Миколи Раєвського, 1-13, 2-18, 11, 16

вул. Академіка Заболотного, 6

пр-т. Оболонський, 16Е

вул. Автозаводська, 7Б

вул. Казанська, 18

вул. Шевченка, 188, 186, 184, 190

вул. Карпатська, 17А, 17Б, 17В, 17Г, 19, 21, 23, 25/12, 20, 22, 24, 26Б, 26В, 28, 30, 32, 34/19

Ремонтні бригади вже працюють над ліквідацією пошкоджень.

«Ми робимо все можливе, щоб завершити ремонтні роботи якомога швидше», – зазначили у Київводоканалі.

Як повідомлялося, 25 листопада у зв'язку з аварійними й плановими ремонтними роботами було відсутнє водопостачання у будинках на десяти вулицях Києва.