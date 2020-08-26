  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У будинках на восьми вулицях Києва зникла вода: де і чому

    • Розсилка
    У будинках на восьми вулицях Києва зникла вода: де і чому

    У Києві сталися планові та аварійні відключення водопостачання

    У середу, 26 серпня, у Києві за низкою адрес відключено водопостачання у зв’язку з плановими ремонтними роботами. Про це повідомляє Київводоканал.

    Так, відсутнє водопостачання:

    з 08:00 до 20:00 26 серпня

    • вул. Джона Маккейна, 35/23, 21/10, 33;
    • вул. Чигоріна, 12; 49;
    • вул. Іоанна Павла ІІ, 16; 53/19.

    У Київводоканалі просять вибачення за можливі тимчасові незручності.

    Крім того, у зв’язку з аварійною ситуацією тимчасово відсутнє холодне водопостачання у 8 житлових будинках за такими адресами:

    • вул. Професора Підвисоцького, 18, 19, 20, 21
    • вул. Бастіонна, 16
    • пр-т. Оболонський, 7Г
    • вул. Милославська, 7
    • вул. Симиренка, 12А

    Ремонтні бригади Київводоканалу вже працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень. «Орієнтовний строк виконання робіт - 1 доба. Ми робимо все можливе, аби відновити водопостачання якомога швидше», - додали у Київводоканалі.

    Як повідомлялося, у Києві розпочалася реконструкція дюкерних переходів, якими відбувається транспортування каналізаційних стоків із правобережної частини Києва на споруди Бортницької станції аерації для їх подальшого очищення.

    Київ вода Київводоканал ремонт аварія водопостачання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ