У будинках на восьми вулицях Києва зникла вода: де і чому

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У Києві сталися планові та аварійні відключення водопостачання

У середу, 26 серпня, у Києві за низкою адрес відключено водопостачання у зв’язку з плановими ремонтними роботами. Про це повідомляє Київводоканал.

Так, відсутнє водопостачання:

з 08:00 до 20:00 26 серпня

вул. Джона Маккейна, 35/23, 21/10, 33;

вул. Чигоріна, 12; 49;

вул. Іоанна Павла ІІ, 16; 53/19.

У Київводоканалі просять вибачення за можливі тимчасові незручності.

Крім того, у зв’язку з аварійною ситуацією тимчасово відсутнє холодне водопостачання у 8 житлових будинках за такими адресами:

вул. Професора Підвисоцького, 18, 19, 20, 21

вул. Бастіонна, 16

пр-т. Оболонський, 7Г

вул. Милославська, 7

вул. Симиренка, 12А

Ремонтні бригади Київводоканалу вже працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень. «Орієнтовний строк виконання робіт - 1 доба. Ми робимо все можливе, аби відновити водопостачання якомога швидше», - додали у Київводоканалі.

Як повідомлялося, у Києві розпочалася реконструкція дюкерних переходів, якими відбувається транспортування каналізаційних стоків із правобережної частини Києва на споруди Бортницької станції аерації для їх подальшого очищення.