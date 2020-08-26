У будинках на восьми вулицях Києва зникла вода: де і чому
У Києві сталися планові та аварійні відключення водопостачання
У середу, 26 серпня, у Києві за низкою адрес відключено водопостачання у зв’язку з плановими ремонтними роботами. Про це повідомляє Київводоканал.
Так, відсутнє водопостачання:
з 08:00 до 20:00 26 серпня
- вул. Джона Маккейна, 35/23, 21/10, 33;
- вул. Чигоріна, 12; 49;
- вул. Іоанна Павла ІІ, 16; 53/19.
У Київводоканалі просять вибачення за можливі тимчасові незручності.
Крім того, у зв’язку з аварійною ситуацією тимчасово відсутнє холодне водопостачання у 8 житлових будинках за такими адресами:
- вул. Професора Підвисоцького, 18, 19, 20, 21
- вул. Бастіонна, 16
- пр-т. Оболонський, 7Г
- вул. Милославська, 7
- вул. Симиренка, 12А
Ремонтні бригади Київводоканалу вже працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень. «Орієнтовний строк виконання робіт - 1 доба. Ми робимо все можливе, аби відновити водопостачання якомога швидше», - додали у Київводоканалі.
Як повідомлялося, у Києві розпочалася реконструкція дюкерних переходів, якими відбувається транспортування каналізаційних стоків із правобережної частини Києва на споруди Бортницької станції аерації для їх подальшого очищення.