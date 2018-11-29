У Києві Toyota збила чоловіка поряд із підземним переходом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Toyota їхала в бік станції метро «Чернігівська» в середній смузі і скоїла наїзд на пішохода Фото: Інформатор

Чоловік госпіталізований із черепно-мозковою травмою

У середу, 28 листопада, на вулиці Братиславській у Деснянському районі Києва сталася ДТП з постраждалими: автомобіль Toyota Corolla збив пішохода.

Аварія трапилася близько 22:00. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, 28-річний чоловік намагався перейти дорогу в недозволеному місці біля зупинки «Вулиця Бойченка». У цей момент Toyota їхала в бік станції метро «Чернігівська» в середній смузі. Саме там і було скоєно наїзд на пішохода.

Потерпілому чоловікові знадобилася допомога медиків, він був госпіталізований в лікарню із закритою черепно-мозковою травмою. Відзначимо, що до підземного переходу досить було пройти близько 50 метрів.

На місці працювала патрульна поліція, медики та слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, що на Братиславській вже не перший раз пішоходи потрапляють під колеса автомобілів. Менше місяця тому спроба перебігти проїжджу частину закінчилася трагічно. В результаті наїзду загинув чоловік.