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    Біля ТРЦ «Україна» «Жигулі» зіткнулися з КІА і перекинулися

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    Водій KIA не встиг загальмувати і влетів у ВАЗ - Біля ТРЦ «Україна» «Жигулі» зіткнулися з КІА і перекинулися
    Водій KIA не встиг загальмувати і влетів у ВАЗ
    Фото: Інформатор

    ДТП обійшлася без постраждалих

    У середу, 28 листопада, на проспекті Перемоги у Києві сталася ДТП за участю автомобілів KІА і ВАЗ.

    Аварія трапилася на перехресті біля ТРЦ «Україна». Про це повідомляє Інформатор.

    За словами водія KIA, він рухався по бульвару Тараса Шевченка в бік цирку. Несподівано на перехресті перед ним вилетіли «Жигулі». Водій KIA не встиг загальмувати і влетів у ВАЗ, який від удару перекинувся на бік. Бічні і лобове скло «Жигулів» вилетіли на асфальт і розбилися вщент. У KIA помітно постраждала передня частина машини.

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    Біля ТРЦ «Україна» «Жигулі» зіткнулися з КІА і перекинулися
    Біля ТРЦ «Україна» «Жигулі» зіткнулися з КІА і перекинулися
    Біля ТРЦ «Україна» «Жигулі» зіткнулися з КІА і перекинулися
    Біля ТРЦ «Україна» «Жигулі» зіткнулися з КІА і перекинулися
    Біля ТРЦ «Україна» «Жигулі» зіткнулися з КІА і перекинулися
    Фото: Інформатор

    ДТП обійшлася без постраждалих. Обидва водії не травмувалися.

    На місці події працював наряд поліції. Винуватця і точну причину ДТП встановлять правоохоронні органи.

    Як повідомлялося, днями на проспекті Перемоги перекинулась Skoda і перегородила дві смуги.

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