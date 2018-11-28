Біля ТРЦ «Україна» «Жигулі» зіткнулися з КІА і перекинулися



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Водій KIA не встиг загальмувати і влетів у ВАЗ Фото: Інформатор

ДТП обійшлася без постраждалих

У середу, 28 листопада, на проспекті Перемоги у Києві сталася ДТП за участю автомобілів KІА і ВАЗ.

Аварія трапилася на перехресті біля ТРЦ «Україна». Про це повідомляє Інформатор.

За словами водія KIA, він рухався по бульвару Тараса Шевченка в бік цирку. Несподівано на перехресті перед ним вилетіли «Жигулі». Водій KIA не встиг загальмувати і влетів у ВАЗ, який від удару перекинувся на бік. Бічні і лобове скло «Жигулів» вилетіли на асфальт і розбилися вщент. У KIA помітно постраждала передня частина машини.

ДТП обійшлася без постраждалих. Обидва водії не травмувалися.

На місці події працював наряд поліції. Винуватця і точну причину ДТП встановлять правоохоронні органи.

Як повідомлялося, днями на проспекті Перемоги перекинулась Skoda і перегородила дві смуги.