У центрі Києва горів будинок, мешканців евакуювали (фото)
Рятувальники за годину ліквідували пожежу
29 квітня ввечері сталася пожежа у будинку на вул. Богдана Хмельницького, 59-Б у центрі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 20:16, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
На місце події було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Вогнеборці встановили, що в одній із квартир на третьому поверсі 5-поверхового житлового будинку сталося загоряння перекриття на площі 30 кв. м. Враховуючи те, що перекриття дерев’яне, існувала загроза розповсюдження вогню.
В ході гасіння пожежі на безпечну відстань було виведено 20 осіб.
О 20:51 пожежу було локалізовано та о 21:10 ліквідовано.
Жертв і постраждалих немає.
На місці події було залучено шість одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 25 чоловік особового складу.
Причину виникнення пожежі встановлюватиме слідство.