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    У центрі Києва горів будинок, мешканців евакуювали (фото)

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    В одній із квартир сталося загорання перекриття - У центрі Києва горів будинок, мешканців евакуювали (фото)
    В одній із квартир сталося загорання перекриття
    Фото: ДСНС

    Рятувальники за годину ліквідували пожежу

    29 квітня ввечері сталася пожежа у будинку на вул. Богдана Хмельницького, 59-Б у центрі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 20:16, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце події було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Вогнеборці встановили, що в одній із квартир на третьому поверсі 5-поверхового житлового будинку сталося загоряння перекриття на площі 30 кв. м. Враховуючи те, що перекриття дерев’яне, існувала загроза розповсюдження вогню.

    В ході гасіння пожежі на безпечну відстань було виведено 20 осіб.

    О 20:51 пожежу було локалізовано та о 21:10 ліквідовано.

    Жертв і постраждалих немає.

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    У центрі Києва горів будинок, мешканців евакуювали (фото)
    У центрі Києва горів будинок, мешканців евакуювали (фото)

    На місці події було залучено шість одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 25 чоловік особового складу.

    Причину виникнення пожежі встановлюватиме слідство.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок
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