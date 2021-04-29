У Києві посеред дороги вщент згорів пасажирський автобус (фото)

Загорання в автобусі сталося під час руху

Сьогодні, 29 квітня, на проспекті Правди в Подільському районі Києва згорів пасажирський автобус №102 марки МАЗ-107. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 13:44. Негайно до місця події було направлено рятувальників 25 Державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

Вогнеборці встановили, що загоряння сталося під час руху в задній частині транспортного засобу. Пасажири та водій, які були в автобусі, самостійно його покинули.

Вже о 14:01 рятувальники локалізували пожежу, а о 14:12 – ліквідувати. Внаслідок пожежі транспортний засіб згорів повністю.

На місці події працювало три одиниці пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

Як повідомляє КП «Київпастранс», причини інциденту встановлюватиме комісія, яка складається з представників підприємства та ДСНС.

Як повідомлялося, 29 квітня на вулиці Академіка Заболотного в Києві під час руху загорівся мікроавтобус.