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    У Києві посеред дороги вщент згорів пасажирський автобус (фото)

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    Внаслідок пожежі транспортний засіб згорів повністю - У Києві посеред дороги вщент згорів пасажирський автобус (фото)

    Внаслідок пожежі транспортний засіб згорів повністю

    Фото: ДСНС

    Загорання в автобусі сталося під час руху

    Сьогодні, 29 квітня, на проспекті Правди в Подільському районі Києва згорів пасажирський автобус №102 марки МАЗ-107. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 13:44. Негайно до місця події було направлено рятувальників 25 Державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

    Вогнеборці встановили, що загоряння сталося під час руху в задній частині транспортного засобу. Пасажири та водій, які були в автобусі, самостійно його покинули.

    Вже о 14:01 рятувальники локалізували пожежу, а о 14:12 – ліквідувати. Внаслідок пожежі транспортний засіб згорів повністю.

    На місці події працювало три одиниці пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

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    У Києві посеред дороги вщент згорів пасажирський автобус (фото)
    У Києві посеред дороги вщент згорів пасажирський автобус (фото)
    У Києві посеред дороги вщент згорів пасажирський автобус (фото)
    У Києві посеред дороги вщент згорів пасажирський автобус (фото)
    У Києві посеред дороги вщент згорів пасажирський автобус (фото)
    У Києві посеред дороги вщент згорів пасажирський автобус (фото)
    У Києві посеред дороги вщент згорів пасажирський автобус (фото)

    Як повідомляє КП «Київпастранс», причини інциденту встановлюватиме комісія, яка складається з представників підприємства та ДСНС.

    Як повідомлялося, 29 квітня на вулиці Академіка Заболотного в Києві під час руху загорівся мікроавтобус.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники Київпастранс
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