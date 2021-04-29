Вночі горіла багатоповерхівка на Троєщині, мешканців евакуювали (фото)

По автодрабині з палаючої квартири було врятовано чоловіка

Пожежа супроводжувалася сильним задимленням

У ніч на четвер, 29 квітня, в житловому будинку на вул. Радунській, 38 у Деснянському районі столиці виникла пожежа. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 02:28, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місці вогнеборці встановили, що пожежа виникла в коридорі однієї із квартир на сьомому поверсі 10-поверхового житлового будинку. Пожежа супроводжувалася сильним задимленням, тому рятувальники відразу ж приступили до евакуації мешканців. По автодрабині з палаючої квартири було врятовано чоловіка, крім того, із верхніх поверхів на безпечну відстань було виведено 15 мешканців будинку.

О 03:08 бійці локалізували займання на площі 20 кв. м, а о 03:20 – ліквідували.

Внаслідок пожежі пошкоджено меблі, особисті речі, закопчені стіни та стеля квартири.

Жертв і постраждалих немає.

На місці події було задіяно п’ять одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС у Києві.

Причина виникнення пожежі наразі з'ясовується.

Як повідомлялося, 24 квітня ввечері столичні рятувальники під час ліквідації пожежі в підвальному приміщенні багатоповерхівки на вулиці Михайла Бойчука на Печерську виявили два обгорілі тіла чоловіка та жінки.

24 квітня під час пожежі у багатоповерхівці на вул. Петра Запорожця, 13Б у Дніпровському районі столиці жінка врятувала своїх дітей, спустивши їх через вікно до сусідів.

26 квітня ввечері сталася пожежа у будинку на вул. Садовій в Деснянському районі столиці. Рятувальники майже сім годин гасили пожежу. Внаслідок пожежі дах будинку згорів повністю, на другому поверсі закопчено стіни, скло, особисті речі.