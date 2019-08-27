У центрі Києва на жінку впало дерево (фото, відео)



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Дерево впало на тротуар і проїжджу частину вулиці Фото: Інформатор

Медики госпіталізували жінку

Сьогодні, 27 серпня, у Печерському районі Києва дерево впало на жінку. Інцидент стався на вулиці Чигоріна, 59.

Постраждала йшла по пішохідній зоні і в момент, коли дерево почало падати, не встигла відбігти. Її госпіталізували.

Подія трапилася близько 10:00. Про це повідомляє Інформатор.

Мешканці будинку на Чигоріна, 59 чули тріск дерева з самого ранку. Поруч з цим деревом ще близько місяця тому комунальники розкопали яму. Люди вважають, що дерево впало саме з цієї причини.

Громадяни не один раз зверталися до КМДА з проханням вирубати дерево, але в мерії відповіли, що його оглянули співробітники «Київзеленбуду», і воно знаходиться в задовільному стані, загрози не несе.

«Швидку» і поліцію викликали очевидці. Жінку діставали з-під дерева рятувальники. Пізніше на місце прибули комунальники і працівники «Київзеленбуду». На даний момент вони ліквідовують наслідки, розпилюють гілки і прибирають їх з проїжджої частини. Проїзд по даній ділянці вулиці Чигоріна закритий.