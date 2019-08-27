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    У центрі Києва на жінку впало дерево (фото, відео)

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    Дерево впало на тротуар і проїжджу частину вулиці - У центрі Києва на жінку впало дерево (фото, відео)
    Дерево впало на тротуар і проїжджу частину вулиці
    Фото: Інформатор

    Медики госпіталізували жінку

    Сьогодні, 27 серпня, у Печерському районі Києва дерево впало на жінку. Інцидент стався на вулиці Чигоріна, 59.

    Постраждала йшла по пішохідній зоні і в момент, коли дерево почало падати, не встигла відбігти. Її госпіталізували.

    Подія трапилася близько 10:00. Про це повідомляє Інформатор.

    Мешканці будинку на Чигоріна, 59 чули тріск дерева з самого ранку. Поруч з цим деревом ще близько місяця тому комунальники розкопали яму. Люди вважають, що дерево впало саме з цієї причини.

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    У центрі Києва на жінку впало дерево (фото, відео)
    У центрі Києва на жінку впало дерево (фото, відео)
    У центрі Києва на жінку впало дерево (фото, відео)
    У центрі Києва на жінку впало дерево (фото, відео)
    У центрі Києва на жінку впало дерево (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Громадяни не один раз зверталися до КМДА з проханням вирубати дерево, але в мерії відповіли, що його оглянули співробітники «Київзеленбуду», і воно знаходиться в задовільному стані, загрози не несе.

    «Швидку» і поліцію викликали очевидці. Жінку діставали з-під дерева рятувальники. Пізніше на місце прибули комунальники і працівники «Київзеленбуду». На даний момент вони ліквідовують наслідки, розпилюють гілки і прибирають їх з проїжджої частини. Проїзд по даній ділянці вулиці Чигоріна закритий.

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