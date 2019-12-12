У центрі Києва поліція затримала чоловіка, який кріпив до автівки «маячок» (фото)



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Вибухотехніки перевірили автомобіль Фото: Нацполіція

Помітивши дивну поведінку невідомого, киянин затримав його і передав правоохоронцям

У Києві перехожий затримав зловмисника, який намагався прикріпити до автомобіля підозрілий предмет.

Подія сталася на вулиці Малій Житомирській.

Як повідомляє пресслужба поліції Києва, у середу близько 17-ї години поліцейські отримали інформацію про затримання підозрілого чоловіка. Коли на місце прибула слідчо-оперативна група, з‘ясувалося, що киянин затримав чоловіка, який намагався встановити на автівку GPS-трекер, аби стежити за її маршрутом руху.

Зловмисника затримали. Під час слідчих дій у його помешканні вилучили аналогічний пристрій та мікрокамеру.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 359 (Незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо передачі матеріалів кримінального провадження до СБУ.