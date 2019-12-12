На Київщині введено спецоперацію «Сирена»: поліція розшукує озброєного зловмисника (фото)



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В операції задіяні спецпідзроділи поліції Фото: Нацполіція

Спецоперація проводиться у п'яти районах Київщини

Правоохоронці Київської області продовжують розшук чоловіка, який у середу, 11 грудня у місті Яготин з рушницею у руках відкрив вогонь по наряду поліції, що прибув на виклик.

Для затримання стрілка керівником поліції області було введено поліцейську спецоперацію «Грім».

Як повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області, після стрілянини чоловік одразу заховався на власному подвір’ї за високим парканом. Потім він зі зброєю сів в автомобіль «Опель Віваро», непомітно виїхав на іншу вулицю з протилежного боку обійстя.

У подальшому цю автівку виявили на одній з вулиць міста. При обшуку у салоні авто поліцейські виявили магазин, 30 набоїв калібру 5,45 мм. Автомобіль та боєприпаси вилучені як речові докази.

Під час проведення невідкладного обшуку у помешканні зловмисника працівники поліції також вилучили ряд речових доказів: два мобільних телефони, пістолет системи «Наган», 25 набоїв різного калібру, ніж. На подвір’ї вилучено гільзи 12-го калібру. Усі речові докази направлені на проведення відповідних експертиз.

За фактами скоєних правопорушень поліція відкрила два кримінальних провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) та за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

З метою встановлення місцеперебування зловмисника та його затримання на території 5 районів Київщини за наказом начальника поліції області введено спеціальну поліцейські операцію «Сирена».

На пошуки втікача орієнтовані наряди поліції, задіяні спецпідзроділи поліції.

Нагадаємо, у Яготині через неправильну парковку легкового автомобіля, що загородив проїзд, стався конфлікт. Для з’ясування усіх обставин на місце інциденту прибув наряд групи реагування патрульної поліції. У цей час невідомий чоловік з рушниці відкрив вогонь по правоохоронцях. Після цього стрілок зі зброєю заховався на власному подвір’ї.