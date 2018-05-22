У центрі Києва прибрали рекламу «Газпрому» (фото)

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Фото: 44.ua Банер з рекламою «Газпрому» зняли

Символіки «Газпрому» немає на всій території фан-зони на Хрещатику

У Києві розгорівся скандал навколо логотипів російської газової компанії «Газпром», які розмістили в центрі столиці України.

У понеділок, 21 травня, логотип був помічений на одному з банерів.

Сьогодні, 22 травня, його прибрали. Крім того, як повідомляє 44.ua, символіки «Газпрому» немає на всій території фан-зони на Хрещатику. Подекуди банери з логотипом російської компанії прибрали повністю, а деякі банери просто закрили колонками.

Нагадаємо, «Фестивальне містечко» – традиційна офіційна локація фіналів Ліги чемпіонів, організацією якої займається УЄФА. У Києві його встановили на Хрещатику. «Газпром» став спонсором Ліги чемпіонів у 2012 році. У 2018 році угоду компанії з УЄФА продовжили на три роки.

Між тим, напередодні представник КМДА по фіналу Ліги чемпіонів Андрій Мірошниченко на спеціальній прес-конференції, присвяченій організації фіналу заявив про те, що спонсор Ліги чемпіонів «Газпром» не буде представлений на вулицях Києва в дні фіналу. Проте, реклама «Газпрому» все ж з'явилася.

Київська влада попросила УЄФА як організатора Ліги чемпіонів зняти рекламу російського «Газпрому» з банерів у «Фестивальному містечку» у центрі столиці. В УЄФА пішли на відмову від промо-стенду цієї компанії.

Фінал Ліги чемпіонів між «Ліверпулем» і «Реалом» відбудеться в Києві 26 травня на НСК «Олімпійський».