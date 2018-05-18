Реклама «Газпрому» все ж з'явилася на вулицях Києва перед фіналом Ліги чемпіонів
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Раніше в КМДА запевняли, що в столиці не буде реклами «Газпрому»
В споруджуваній до фіналу Ліги чемпіонів фан-зоні в Києві з'явилися рекламні борди з логотипом спонсора УЄФА російської компанії ВАТ «Газпром».
Зазначимо, що фан-зона, де зберуться фанати «Реала», «Ліверпуля» і кияни, будується на Хрещатику.
Як видно на фото, поряд з іншими спонсорами УЄФА тут також представлений російський «Газпром».
Між тим, напередодні представник КМДА по фіналу Ліги чемпіонів Андрій Мірошниченко на спеціальній прес-конференції, присвяченій організації фіналу заявив про те, що спонсор Ліги чемпіонів «Газпром» не буде представлений на вулицях Києва в дні фіналу.
Фінал Ліги чемпіонів між «Ліверпулем» і «Реалом» відбудеться в Києві 26 травня на НСК «Олімпійський».
Раніше повідомлялося, що станом на 15-е травня у Києві практично всі локації підготовлені до проведення фіналів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жіночих команд сезону 2017/2018.
Як відомо, київський фінал Ліги чемпіонів транслюватиметься по всьому світу.
Як відомо, головною «зіркою» церемонії відкриття фіналу Ліги чемпіонів, який відбудеться 26 травня в Києві на НСК «Олімпійський», стане британська співачка Дуа Ліпа.
Джерело: УНІАН