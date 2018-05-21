Київ просить УЄФА зняти рекламу «Газпрому» з банерів

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Фото: Уніан Рекламний борд з логотипом «Газпрому»

УЄФА раніше погодилися не ставити промо-стенд, офіційну локацію та окрему рекламу «Газпрому»

Київська влада просить УЄФА як організатора Ліги чемпіонів зняти рекламу російського «Газпрому» з банерів у «Фестивальному містечку» у центрі столиці.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

«Ми вдячні УЄФА за розуміння і за те, що вони пішли на відмову від промо-стенду цієї компанії, офіційної локації та окремої реклами, на кшталт Adidas, MasterCard, Lays та інших спонсорів. Проте, навіть згадування лого компанії серед загального переліку спонсорів Ліги чемпіонів стало для нас неприємною несподіванкою», — сказав головний представник КМДА з питань проведення фіналу ЛЧ у Києві Андрій Мирошніченко.

Він додав, що місто проводить додаткові переговори щодо вирішення питання реклами «Газпрому» та сподівається на розуміння з боку УЄФА.

«Дії з боку Росії: анексія Криму, війна на Сході, і, як наслідок, наше ставлення до всіх і всього, що пов’язане з країною-агресором, на жаль, зрозумілі не всіма у світі. Проте, я сподіваюсь, що ми таки знайдемо повне розуміння з боку УЄФА», – додав Мирошніченко.

Нагадаємо, «Фестивальне містечко» – традиційна офіційна локація фіналів Ліги чемпіонів, організацією якої займається УЄФА. У Києві його встановили на Хрещатику. «Газпром» став спонсором Ліги чемпіонів у 2012 році. У 2018 році угоду компанії з УЄФА продовжили на три роки.

Між тим, напередодні представник КМДА по фіналу Ліги чемпіонів Андрій Мірошниченко на спеціальній прес-конференції, присвяченій організації фіналу заявив про те, що спонсор Ліги чемпіонів «Газпром» не буде представлений на вулицях Києва в дні фіналу.

Фінал Ліги чемпіонів між «Ліверпулем» і «Реалом» відбудеться в Києві 26 травня на НСК «Олімпійський».

Раніше повідомлялося, що станом на 15-е травня у Києві практично всі локації підготовлені до проведення фіналів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жіночих команд сезону 2017/2018.

Як відомо, київський фінал Ліги чемпіонів транслюватиметься по всьому світу.

Як відомо, головною «зіркою» церемонії відкриття фіналу Ліги чемпіонів, який відбудеться 26 травня в Києві на НСК «Олімпійський», стане британська співачка Дуа Ліпа.