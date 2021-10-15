У центрі Києва проходить виставка озброєння та військової техніки (фото)
Експозицію можна подивитися до 17 жовтня
З 13 до 17 жовтня на Михайлівській площі та Володимирському проїзді в Києві триває статичний показ сучасних зразків озброєння та військової техніки сил безпеки й оборони.
Експозиція проходить у рамках відзначення Дня захисників і захісниць України
На виставці представлені, зокрема, засоби розвідки, засоби управління та зв’язку, ракетний комплекс «Нептун», ПТРК «Стугна», багатоцільова роботизована платформа Agema, багатоцільова роботизована платформа з ударним модулем РСВК-М, безпілотна роботизована платформа Scorpio-2, ударні безпілотні авіаційні комплекси ST-35 «Грім» та Skyfist.
До слова, кияни вшанували пам'ять загиблих за свободу і незалежність України (фото, відео).
Також зараз 14 жовтня в Києві пройшов марш до Дня захисників та захисниць.
Президент Володимир Зеленський на Михайлівській площі у Києві вшанував загиблих українських захисників.
Також президент доручив уряду виплатити грошове забезпечення і нову премію військовим.
Раніше Верховна Рада перейменувала свято День захисника України, яке відзначають 14 жовтня.