У центрі Києва проходить виставка озброєння та військової техніки (фото)

Експозицію можна подивитися до 17 жовтня

З 13 до 17 жовтня на Михайлівській площі та Володимирському проїзді в Києві триває статичний показ сучасних зразків озброєння та військової техніки сил безпеки й оборони.

Експозиція проходить у рамках відзначення Дня захисників і захісниць України

На виставці представлені, зокрема, засоби розвідки, засоби управління та зв’язку, ракетний комплекс «Нептун», ПТРК «Стугна», багатоцільова роботизована платформа Agema, багатоцільова роботизована платформа з ударним модулем РСВК-М, безпілотна роботизована платформа Scorpio-2, ударні безпілотні авіаційні комплекси ST-35 «Грім» та Skyfist.

До слова, кияни вшанували пам'ять загиблих за свободу і незалежність України (фото, відео).

Також зараз 14 жовтня в Києві пройшов марш до Дня захисників та захисниць.

Президент Володимир Зеленський на Михайлівській площі у Києві вшанував загиблих українських захисників.

Також президент доручив уряду виплатити грошове забезпечення і нову премію військовим.

Раніше Верховна Рада перейменувала свято День захисника України, яке відзначають 14 жовтня.