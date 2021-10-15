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    У центрі Києва проходить виставка озброєння та військової техніки (фото)

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    Військова техніка викликає великий інтерес у дітей - У центрі Києва проходить виставка озброєння та військової техніки (фото)
    Військова техніка викликає великий інтерес у дітей
    Фото: Борис Корпусенко/«Вечірній Київ»

    Експозицію можна подивитися до 17 жовтня

    З 13 до 17 жовтня на Михайлівській площі та Володимирському проїзді в Києві триває статичний показ сучасних зразків озброєння та військової техніки сил безпеки й оборони.

    Експозиція проходить у рамках відзначення Дня захисників і захісниць України

    На виставці представлені, зокрема, засоби розвідки, засоби управління та зв’язку, ракетний комплекс «Нептун», ПТРК «Стугна», багатоцільова роботизована платформа Agema, багатоцільова роботизована платформа з ударним модулем РСВК-М, безпілотна роботизована платформа Scorpio-2, ударні безпілотні авіаційні комплекси ST-35 «Грім» та Skyfist.

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    У центрі Києва проходить виставка озброєння та військової техніки (фото)
    У центрі Києва проходить виставка озброєння та військової техніки (фото)
    У центрі Києва проходить виставка озброєння та військової техніки (фото)
    У центрі Києва проходить виставка озброєння та військової техніки (фото)
    У центрі Києва проходить виставка озброєння та військової техніки (фото)
    У центрі Києва проходить виставка озброєння та військової техніки (фото)
    У центрі Києва проходить виставка озброєння та військової техніки (фото)
    У центрі Києва проходить виставка озброєння та військової техніки (фото)
    У центрі Києва проходить виставка озброєння та військової техніки (фото)
    У центрі Києва проходить виставка озброєння та військової техніки (фото)
    У центрі Києва проходить виставка озброєння та військової техніки (фото)
    У центрі Києва проходить виставка озброєння та військової техніки (фото)
    У центрі Києва проходить виставка озброєння та військової техніки (фото)
    У центрі Києва проходить виставка озброєння та військової техніки (фото)
    У центрі Києва проходить виставка озброєння та військової техніки (фото)
    У центрі Києва проходить виставка озброєння та військової техніки (фото)
    У центрі Києва проходить виставка озброєння та військової техніки (фото)
    У центрі Києва проходить виставка озброєння та військової техніки (фото)
    У центрі Києва проходить виставка озброєння та військової техніки (фото)
    У центрі Києва проходить виставка озброєння та військової техніки (фото)
    У центрі Києва проходить виставка озброєння та військової техніки (фото)
    У центрі Києва проходить виставка озброєння та військової техніки (фото)
    У центрі Києва проходить виставка озброєння та військової техніки (фото)
    У центрі Києва проходить виставка озброєння та військової техніки (фото)
    Фото: Борис Корпусенко/«Вечірній Київ»

    До слова, кияни вшанували пам'ять загиблих за свободу і незалежність України (фото, відео).

    Також зараз 14 жовтня в Києві пройшов марш до Дня захисників та захисниць.

    Президент Володимир Зеленський на Михайлівській площі у Києві вшанував загиблих українських захисників.

    Також президент доручив уряду виплатити грошове забезпечення і нову премію військовим.

    Раніше Верховна Рада перейменувала свято День захисника України, яке відзначають 14 жовтня.

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    Теги: Київ ЗСУ військові День захисника України виставка озброєння
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    У центрі Києва проходить виставка озброєння та військової техніки (фото)