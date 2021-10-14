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    Зеленський на Михайлівській площі вшанував загиблих українських захисників (фото)

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    Глава держави поклав квіти до Стіни пам&rsquo;яті загиблих за нашу країну - Зеленський на Михайлівській площі вшанував загиблих українських захисників (фото)

    Глава держави поклав квіти до Стіни пам’яті загиблих за нашу країну

    фото: president.gov.ua

    Під час церемонії вшанування пам’яті загиблих за Україну воїни почесної варти салютували шістьма залпами

    З нагоди Дня захисників і захисниць України президент Володимир Зеленський взяв участь у церемонії вшанування пам’яті загиблих за Україну, що відбулася на Михайлівській площі в Києві. Глава держави поклав квіти до Стіни пам’яті загиблих за нашу країну, повідомляє пресслужба президента.

    Було оголошено хвилину мовчання, після чого військовий оркестр виконав Державний гімн України. Воїни почесної варти салютували шістьма залпами.

    Також пам’ять загиблих за Україну вшанували керівник Офісу президента Андрій Єрмак, секретар РНБО Олексій Данілов, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, міністр оборони України Андрій Таран, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, заступник керівника Офісу президента Роман Машовець.

    фото: president.gov.ua
    фото: president.gov.ua

    Крім того, на Михайлівській площі глава держави оглянув зразки сучасного озброєння та військової техніки.

    Зеленському продемонстрували засоби розвідки, засоби управління та зв’язку, ударні та вогневі засоби, зокрема ракетний комплекс «Нептун», ПТРК «Стугна», багатоцільову роботизовану платформу Agema, багатоцільову роботизовану платформу з ударним модулем РСВК-М, безпілотну роботизовану платформу Scorpio-2, ударні безпілотні авіаційні комплекси ST-35 «Грім» та Skyfist.

    фото: president.gov.ua
    фото: president.gov.ua

    До слова, президент Володимир Зеленський привітав українських військових із Днем захисників і захисниць України та подякував за сумлінне виконання військового, службовою та громадянського обов'язку, відвагу, героїзм і самопожертву.

    Як відомо, 14 жовтня відзначають День захисників та захисниць України.

    Також оприлюднено програму заходів у Києві до Дня захисників і захисниць України.

    До слова, у Києві відкриють пам’ятний хрест на честь захисників України.

    Нагадаємо, 14 жовтня Україна святкує День захисників і захисниць України та День Українського козацтва, а також чергову річницю створення УПА. Крім того, віряни також відзначають День святої Покрови Пресвятої Богородиці.

    Верховна Рада перейменувала свято День захисника України, яке відзначають 14 жовтня.

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    Теги: міністр РНБО Володимир Зеленський Україна День захисника України президент квіти озброєння Андрій Єрмак Руслан Стефанчук Олексій Данілов Андрій Таран
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    Зеленський на Михайлівській площі вшанував загиблих українських захисників (фото)