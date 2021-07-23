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    Доцента столичного вузу судитимуть за розпусні дії щодо 12-річної дівчинки

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    Чоловік надсилав дитині&nbsp;фото та відеоматеріалів порнографічного характеру - Доцента столичного вузу судитимуть за розпусні дії щодо 12-річної дівчинки
    Чоловік надсилав дитині фото та відеоматеріалів порнографічного характеру
    Фото ілюстративне з відкритих джерел

    Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі

    Ювенальні прокурори Дніпровської окружної прокуратури Києва скерували до суду обвинувальний акт відносно 54-річного чоловіка за фактом вчинення розпусних дій відносно 12-річної дівчинки (ч. 2 ст. 156 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Згідно з матеріалами слідства, чоловік познайомився із 12-річною онукою своєї знайомої під час спільного відпочинку на Русанівському пляжі.

    Отримавши мобільний номер телефону дівчинки, чоловік розпочав із нею листування в месенджері Viber.

    Шляхом переконань та обіцянок чоловік неодноразово умисно застосовував в листуванні дії сексуального характеру, які полягали у пересиланні малолітній фото та відеоматеріалів порнографічного характеру, а також просив дівчинку надсилати йому фото та відео її оголеного тіла для задоволення власної статевої пристрасті.

    Чоловік неодноразово наголошував малолітній дівчинці про те, що їх спілкування є секретним, про яке не повинні знати дорослі, оскільки вони одразу її покарають та позбавлять телефону, доступу до інтернету та почнуть її обмежувати у всьому.

    Невдовзі 12-річна дівчинка розповіла про все матері, яка одразу звернулася до правоохоронців. У ході слідства вдалося вчасно провести необхідні слідчі дії та підтвердити слова малолітньої потерпілої.

    Як стало відомо, до злочину причетний доцент кафедри одного з державних вузів Києва. Згідно з висновком судової психолого-психіатричної експертизи чоловік під час вчинення злочину міг усвідомлювати свої дії та ними керувати.

    Наразі обвинувальний акт скеровано до Дніпровського районного суду Києва для розгляду по суті.

    Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

    Теги: прокуратура Київ суд кримінал діти вуз чоловік педофіл
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    Доцента столичного вузу судитимуть за розпусні дії щодо 12-річної дівчинки