У Києві судитимуть чоловіка, який «замінував» гуртожиток

Чоловік у стані алкогольного сп’яніння здійснив неправдиве повідомлення про мінування

Cтоличні слідчі завершили досудове розслідування та скерували до до Деснянського районного суду обвинувальний акт відносно псевдо мінера, який у липні цього року зробив на спецлінію 102 хибний виклик про замінування гуртожитку на проспекті Лісовому. Правоохоронці затримали чоловіка на зупинці громадського транспорту. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Як розповів начальник слідчого відділення Деснянського управління поліції Олександр Завадський, поліцейські довели причетність 47-річного киянина до скоєного злочину.

«На момент затримання правопорушник перебував у стані алкогольного сп’яніння та пояснити причину скоєного відмовився. Слідчі повідомили йому про підозру та призначили фоноскопічну експертизу, яка підтвердила ідентичність голосу затриманого із голосом у телефонній розмові з оператором 102», – повідомив правоохоронець.

Наразі досудове розслідування за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України завершено.

Матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом відносно фігуранта скеровані до Деснянського районного суду.

За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до шести років.

Раніше поліція затримала 22-річного чоловіка, який надав неправдиве повідомлення про замінування розважального закладу на вулиці Гарматній у Солом’янському районі Києва.

Також столичні слідчі повідомили про підозру чоловіку за неправдивий виклик про замінування квартири житлового будинку.

У липні правоохоронці затримали чоловіка за неправдиве повідомлення про замінування кінотеатру на вулиці Костянтинівській.

Нещодавно у Київську міськраду надійшло повідомлення про замінування будівлі від громадянина, який вимагає викуп у розмірі 0,5 біткоїна.

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